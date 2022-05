Vortrag „Die Hausnummer“ am 4.5. im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) gibt es noch bis Mittwoch, 29. Juni, die Sonder-Ausstellung „Straßennamen – einst und jetzt“ zu sehen. Ein Vortrag mit dem Titel „Die Hausnummer“ ergänzt die Schau: Am Mittwoch, 4. Mai, setzt sich der Historiker Anton Tantner in einem interessanten Referat mit der komplexen Materie auseinander. Tantner ist ein anerkannter Spezialist für die Entstehung und Entwicklung von Bezeichnungen, Nummerierungen und Beschilderungen der Straßen, Gassen und Plätze in Wien. Um 18.30 Uhr fängt die Veranstaltung an. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum sind stets willkommen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/382 34 40. Kontakt per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

In seinem Vortrag erinnert Anton Tantner zum Beispiel an die Zusammenhänge zwischen Rekrutierungen und Hausnummern in alten Zeiten. Auch auf die einstigen „Orientierungsnummern“ geht der Referent ein. Besonders stehen an dem Abend die Nummerierungen im 2. Bezirk im Fokus. Teilnehmer*innen an der Veranstaltung werden um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen gebeten. Nähere Informationen über das Museum und die laufende Sonder-Ausstellung im Internet: www.bezirksmuseum.at.

