PwC Economic Crime & Fraud Studie: Cyberkriminalität als größte Bedrohung für Unternehmen

Fast die Hälfte der Unternehmen weltweit ist wirtschaftskriminellen Handlungen ausgesetzt: Neben Cyberkriminalität zählen Betrug durch Kund:innen sowie Veruntreuung zu den häufigsten Straftaten

Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor am stärksten betroffen: Fast zwei Drittel der Unternehmen meldeten in den letzten zwei Jahren schwerwiegende Vorfälle

Erhebliche Auswirkungen für große Unternehmen: Gravierendster Betrugsvorfall kostete jedem fünften Unternehmen mehr als 50 Mio. US-Dollar

Neue Risiken: Betrugsvorfälle im Bereich digitaler Plattformen, der ESG-Berichterstattung und innerhalb der Lieferketten

Knapp die Hälfte der Unternehmen weltweit (46 %) war in den letzten zwei Jahren wirtschaftskriminellen Handlungen ausgesetzt. Dabei zählen Cyberkriminalität, der Betrug durch Kund:innen sowie Veruntreuung zu den häufigsten Straftaten. Am stärksten betroffen war der Tech-, Medien- und Telekommunikationssektor. Fast zwei Drittel der Unternehmen in diesen Branchen wurden in irgendeiner Form Opfer von Betrug. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen PwC-Studie "Global Economic Crime and Fraud Survey 2022", bei der rund 1.300 Führungskräfte aus 53 Ländern befragt wurden.

Trotz der unsicheren Wirtschaftslage und geopolitischen Instabilität blieb die Gesamtanzahl von kriminellen Vorfällen in Unternehmen seit 2018 relativ konstant. Die Studienergebnisse lassen jedoch eine wachsende externe Bedrohungslage erkennen. Hacker und organisierte Verbrecherringe zählen zu den häufigsten externen Tätern. Beinahe 70 Prozent der betroffenen Unternehmen gaben zudem an, dass der größte Schaden durch einen externen Angriff oder eine geheime Absprache zwischen externen und internen Tätern verursacht wurde.

Teils finanzielle Schäden von über 50 Millionen Dollar

Das Betrugsrisiko variiert je nach Größe der Organisation. 52 Prozent der Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar wurden in den letzten zwei Jahren Opfer von Betrug. Von diesen betroffenen Unternehmen gab fast jedes fünfte an, dass der gravierendste Vorfall einen finanziellen Schaden von mehr als 50 Millionen US-Dollar verursacht hat. Der Anteil kleiner Unternehmen – mit einem Umsatz von weniger als 100 Millionen US-Dollar – war hingegen geringer: 38 Prozent waren von Betrug betroffen. Davon erlitt eine von vier Firmen einen Gesamtschaden von mehr als 1 Million US-Dollar.

Cyberkriminalität als stärkste Bedrohung

Nachdem der Einfluss von Hackern in den vergangenen zwei Jahren erheblich zugenommen hat, stellt Cyberkriminalität aktuell die größte Bedrohung für Unternehmen dar. Als einen der Gründe sehen die Studienautor:innen den Anstieg digitaler Plattformen, wie soziale Medien, E-Commerce oder Dienstleistungsportale, die neue Hintertüren für unzählige wirtschaftskriminelle Risiken öffnen. 40 Prozent der von Wirtschaftskriminalität betroffenen Organisationen berichteten von Betrug in Bezug auf digitale Plattformen. Somit lag Cyberkriminalität in den diesjährigen Ergebnissen mit Abstand vor dem Betrug durch Kund:innen – der am häufigsten genannten Straftat in der Vorgängerstudie im Jahr 2020. 42 Prozent der Großunternehmen mit Einnahmen zwischen einer und zehn Milliarden US-Dollar gaben nun an, von Cyberkriminalität betroffen gewesen zu sein. Hingegen waren nur 34 Prozent von Kundenbetrug betroffen.

„Ökologische, geopolitische, finanzielle und soziale Einflüsse schaffen eine Risikolandschaft, die unbeständiger ist als je zuvor. Parallel dazu bilden kriminelle Akteure verstärkt organisierte und sehr spezialisierte Verbrechergruppen mit dem Ziel digitale Plattformen zu infiltrieren. Unternehmen müssen nun flexibler sein denn je, um auf diese konvergierenden Bedrohungen reagieren zu können, und neue Ansätze sowie Technologien zur Prävention und Bewältigung von Straftaten einsetzen“, so Christian Kurz, Director und Forensic Technology-Experte bei PwC Österreich.

ESG, Sanktionen und erschwerte Lieferketten: neue Risiken für Unternehmen

Wachsende Risiken wie ESG-Berichterstattungsbetrug, Sanktionen-Betrug oder Betrugsvorfälle innerhalb der Lieferkette haben das Potenzial, in den nächsten Jahren größeren Schaden zu verursachen.

Aktuell gaben nur 8 Prozent der geschädigten Unternehmen an, in den letzten 24 Monaten von Betrug in der Berichterstattung über Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) betroffen gewesen zu sein. Da ESG für Stakeholder jedoch immer mehr an Bedeutung gewinnt, könnte das Risiko in diesem Bereich deutlich steigen. Ähnliches gilt auch für Sanktionen-Betrug durch die Beteiligung an nicht genehmigten ausländischen Boykotten (6 % betroffene Unternehmen in den letzten 24 Monaten), da sich die weltweiten Sanktionen aktuell auf dem höchsten Stand seit Jahren befinden. Jedes achte Unternehmen weltweit berichtete bereits über neue Betrugsfälle in der Lieferkette als Folge der durch COVID-19 verursachten Auswirkungen. Jedes fünfte Unternehmen sieht Betrug in der Lieferkette als einen Bereich mit erhöhtem Risiko infolge der Pandemie.

Verteidigungsstrategien gegen externe Bedrohungen

Um Betrug besser zu verhindern und aufzudecken, gaben die befragten Unternehmen an, zukünftig die internen Kontrollen, technischen Möglichkeiten und die Berichterstattung verstärken zu wollen. Die Abwehr neuer externer Bedrohungen erfordert jedoch ein anderes Instrumentarium und einen kontinuierlichen Fokus auf Richtlinien, Schulungen, Kontrollen sowie zunehmend auch auf den Einsatz hochentwickelter Technologien.

„Angesichts der zunehmenden externen Betrugsfälle müssen Unternehmen kreativer denken, um die Schutzwirkung ihrer Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Das Verständnis des gesamten Lebenszyklus von kundenorientierten Produkten, die richtige Balance zwischen Nutzererfahrung und Betrugskontrolle sowie eine ganzheitliche Sicht auf Daten helfen Unternehmen, sich im ständigen Kampf gegen Betrug zu wappnen“, schließt PwC-Experte Christian Kurz.

Über die Studie

Seit mehr als 20 Jahren untersucht PwCs Global Economic Crime and Fraud Survey eine Reihe von Straftaten gegenüber Unternehmen, wie etwa Steuerbetrug, Korruption, Cyberkriminalität oder Geldwäsche. In dieser Ausgabe wurden 1.296 Führungspersonen aus 53 Ländern befragt. 61 Prozent der Personen sind Teil der C-Level Führungsebene. 39 Prozent der teilnehmenden Organisationen haben einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. US-Dollar, ab 100 Mio. US-Dollar sind es 65 Prozent.



