Der Mai im Kino im Kesselhaus in Krems

Filmhighlights und Live-Veranstaltungen

St.Pölten (OTS) - Das Kino im Kesselhaus am Campus Krems wartet auch im Mai mit vielen aktuellen Filmhighlights auf. Darunter finden sich neben jeder Menge aktueller Spiel-, Kinder- und Dokumentarfilme auch einige lang erwartete heimische Produktionen wie „Bauer und Bobo“, „Geschichten vom Franz“, „Alice Schwarzer“ und „Der Onkel – The Hawk“ oder auch der österreichische Animationsfilm „Rotzbub“, der wegen großer Publikumsnachfrage verlängert wurde.

Der Reigen der Live- und Kooperationsveranstaltungen startet am 4. Mai mit einer Kooperation mit dem Zentrum für Kulturgüterschutz: Die Kunsthistorikerin Esther Heyer spricht dabei zum Thema „Franziskus Graf Wolff Metternich (1893 – 1978) und der deutsche militärische Kunstschutz im Zweiten Weltkrieg“ und schlägt damit eine Brücke zum nachfolgenden Film „Francofonia“ des russischen Regisseurs Alexander Sokurov, in dem er in einer Mischung aus Dokumentation und Spielszenen die Stellung des Pariser Louvre zur Zeit der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten behandelt.

Am 5. Mai stellen sich die beiden Filmemacher Thomas Zeller und Christine Lechner in der Reihe „Im Gepräch“ Fragen zu ihrem Film „American Wall“, einer Erkundung des Südens der USA entlang der Grenze zu Mexiko. Am 7. und 8. Mai ist dann das „Donaufestival“ mit Filmprogrammen und Talks zu Gast im Kino im Kesselhaus. Am 13. Mai kommt es nach zweimaliger Verschiebung zum Auftritt von Hosea Ratschiller mit seinem Kabarett-Programm „Ein neuer Mensch“.

Am 20. Mai gibt es anlässlich der „Langen Nacht der Forschung“ wieder bei freiem Eintritt ein umfangreiches Programm, darunter „Alles.Trick.Film.“, ein Blick hinter die Kulissen der Animation, ein Filmklassiker mit Wallace und Gromit, ein Vortrag mit Science Buster Florian Krenstetter sowie der Dokumentarfilm „Human Nature – Die CRISPR Revolution“. Schließlich wird am 25. Mai ein Live-Konzert der Band Buntspecht präsentiert.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

