FW-Hauser: FW-Tirol veröffentlicht ihre erste Online-Zeitung

Neuer Vorstand der Freiheitlichen Wirtschaft Tirol startet voll durch

Wien (OTS) - Der neue Vorstand der Freiheitlichen Wirtschaft Tirol verliert keine Zeit und modernisiert die Tiroler Interessensvertretung für Unternehmer Stück für Stück. Die neueste Innovation der FW-Tirol ist eine Online-Zeitung, welche sie ab sofort an alle Mitglieder und Interessierte versendet. „In der aktuellen wirtschaftlichen Situation rund um Inflation, explodierende Energiepreise, Rohstoff- und Mitarbeitermangel und einer EU, die sich selbst den Ast absägt, auf dem sie sitzt, sind viele Unternehmer massiv verunsichert und pessimistisch. Wir als Freiheitliche Wirtschaft werden mit dieser Online-Zeitung noch besser informieren als zuvor“, freut sich der neue Obmann der FW-Tirol, NAbg. Gerald Hauser.

Besonderen Dank spricht Hauser an die FW-Vorstände Claus Aniballi, der die Erstellung der Online-Zeitung geleitet hat und Michael Andergassen für die Idee dazu aus. „Die Freiheitliche Wirtschaft arbeitet ehrenamtlich für die Betriebe im Land. Dafür gebührt in diesem besonders herausfordernden unternehmerischen Umfeld besonderer Dank an alle Mitwirkenden!“, so Hauser. Die Freiheitliche Wirtschaft Tirol lädt alle Selbständigen und Interessierte ein, sich ebenfalls zu informieren und engagieren. Mehr auf https://www.fw.at/tirol/

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at