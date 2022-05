AUSTRO VIN TULLN von 5. bis 7. Mai 2022

Hochwertiges Fachprogramm und Tasting Corner

-

18.000 m² Wein- und Obstbaukompetenz

Von 5. bis 7. Mai 2022 findet bereits zum zweiten Mal Österreichs führende Spezialmesse in der Landwirtschaft statt. Auf 18.000 m² präsentieren 240 Fachaussteller aus 14 Nationen mit 450 Marken die gesamte Wertschöpfungskette für den Wein- und Obstbau. Weltweit führende Unternehmen und Fachhändler präsentieren ihre Produktinnovationen vor Ort und bieten beste Beratung aus erster Hand.

Kompetenzzentrum: Obst- und Weinbau

Im Kompetenzzentrum für Wein- und Obstbau gibt es unter anderem: Wein- und Obstbautraktoren, Bodenbearbeitungsmaschinen, Wein- und Obstbaupressen, Etiketten, Verpackungsmaschinen, Füllanlagen und Verschlusstechnik bis hin zur Gastronomieeinrichtung und -ausstattung.

Hochwertiges Fachprogramm auf der Austro Vin Tulln

Ein umfangreiches Fachprogramm unter der Leitung der ideellen Träger Weinbauverband Österreich und Bundesobstbauverband Österreich sowie in Kooperation mit der BOKU und den Fachschulen für Wein- und Obstbau rundet das Messekonzept ab. 30 Experten aus allen Fachbereichen tragen interessante Themen auf der Expertenbühne an allen drei Messetagen durchgängig vor. Am Freitag gibt es ein Schwerpunktthema für den Obst- und Weinbau: „Aktuelle Schaderreger im Obst- und Weinbau“, Obstbau unter sich ändernden Rahmenbedingungen: Risiken und Chancen“, oder „Richtige Kennzeichnung und Etikettierung von Obstverarbeitungsprogrammen“. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen: www.austro-vin.at

Tasting Corner – Forschung zum Verkosten

Im Zuge der Austro Vin Tulln gibt es ein weiteres Highlight: Auch die heimischen Forschungsanstalten bzw. Versuchsstationen werden vor Ort sein und ihre Weine im Tasting Corner zur Verkostung anbieten. Die HBLA und BA Klosterneuburg, die Wein- & Obstbauschule Krems, die Versuchsstation Haidegg-Graz, die Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn sowie die Wein- und Obstbauschule Silberberg haben insgesamt 100 Versuchsweine mitgebracht, die von den Besuchern verkostet werden können. Die Weine stammen etwa aus Versuchen mit verschiedenen Schnittsystemen, Ausbaugebinden, Gärtemperaturen oder Hefen.

Nachstehende Schwerpunktweine gibt es im Tasting Corner zum Verkosten:

Grüner Veltliner

Sauvignon Blanc

Kreativweine

Rosé

PIWI weiß

PIWI rot

und diverse Rotweine



Ein besonderes Highlight sind Versuchsweine, deren Alkoholgehalt reduziert wurde. Der Tasting-Corner ist in Halle 5, Stand 500 gleich neben der Bühne zu finden. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro pro Person.

Daten und Fakten der Austro Vin Tulln im Überblick:

Öffnungszeiten:

5. bis 7. Mai 2022 in Tulln

Donnerstag bis Samstag: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr - für Fachbesucher

Eintrittspreis: EUR 12,-

