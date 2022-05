Josefstadt: Konzert „Kammermusik – ganz groß“ am 4.5.

Wien (OTS/RK) - 9 ambitionierte Musiker*innen wirken am nächsten Konzert des Vereins „Freunde der Kammermusik“ am Mittwoch, 4. Mai, im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) mit. Beginn der melodischen Darbietungen im Festsaal des Museums ist um 19.00 Uhr. Auf dem Programm stehen ausgesuchte Stücke von Beethoven, Schumann und Schostakowitsch. Der Eintritt ist frei. Die Organisator*innen ersuchen das Publikum um Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien sowie um Spenden zur Deckung der Unkosten. Auskünfte und Anmeldungen zum Konzert mit dem Titel „Kammermusik – ganz groß“: Telefon 0680/211 35 45. Kontakt per E-Mail: fkmwien@hdstep.at.

Im ersten Teil spielen Livia Grill (Klarinette), Anton Weber (Violine) und Christina Leeb-Grill (Klavier). Nach der Pause musizieren Regine Koch (Violine), Nikolaus Zierotin (Violine), Günter Geber (Viola), Sebastian Jolles (Violoncello), Herbert Stepanek (Kontrabass) und Günther Dormuth (Klavier). Vielerlei Kultur-Termine werden im Bezirksmuseum Josefstadt abgewickelt. Informationen dazu erhalten Interessierte von der ehrenamtlich engagierten Museumsleiterin, Maria Ettl: Telefon 403 64 15 und E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

