FW-Langthaler: Umfaller bei Ölembargo wäre Katastrophe für Österreich

„Frage an die Bundesregierung: Für wen arbeitet ihr eigentlich?“

Wien (OTS) - „Die laut Medienberichten drohende Zustimmung Österreich zu einem EU-weiten Ölembargo gegen Russland würde niemandem mehr schaden als der EU selbst“, stellt der Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler klar. Ein selbst auferlegtes Ölembargo, mit dem sich die EU freiwillig selbst den Ölhahn zudreht, die Wirtschaft lahmlegt, die Treibstoffpreise weiter in die Höhe treibt, Arbeitsplätze und Wohlstand vernichtet und den sozialen Frieden gefährdet, sei das Dümmste, das die EU in der aktuellen Situation machen könnte. „Das Österreich hier auch nur andenkt, bei dieser Selbstzerstörung Europas mitzumachen, macht fassungslos. Der Bundesregierung muss man die Frage stellen: Für wen arbeitet ihr eigentlich? Österreich ist es jedenfalls nicht!“, so Langthaler.

Die Freiheitliche Wirtschaft sieht die Kompetenzen dieser Bundesregierung, die laut Umfragen längst über keine Mehrheit mehr verfügt, bei weitem überschritten und fordert umgehende Neuwahlen. „Diese Bundesregierung plant Schritte, die das Schicksal Österreichs auf Jahre bis Jahrzehnte bestimmen und Wohlstand, Sozialen Frieden und die Zukunft unserer Kinder gefährden. Es ist demokratisch unbedingt notwendig, dass das Volk entscheidet, ob es diesem Irrsinn zustimmt“, so Langthaler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at