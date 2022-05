Immobilienball 2022: Kartenerlös von EUR 70.000,- für Charity-Projekt gespendet

Wien (OTS) - Am Samstagabend hieß es endlich wieder „Alles Walzer!“ für rund 2.500 Ballgäste aus der Immobilienbranche. Bereits zum 16. Mal öffnete die Wiener Hofburg ihre Türen für den Branchenball mit Charitygedanken. Für das vom Publikum gewählte Charity-Projekt des Vereins „Mary’s Meals Österreich“ kamen fantastische EUR 70.000,- als Spendensumme zusammen.

Nach zweijähriger Corona Pause, traf sich die Immobilienbranche am Samstagabend, den 30. April 2022, endlich wieder auf dem Tanzparkett in der Wiener Hofburg. Bereits zu Beginn der Eröffnung des diesjährigen Branchen-Highlights begeisterte das Wiener Staatsopernballett mit „Schwanensee“ die Ballgäste. Reinhard Einwaller, Initiator des Balls, konnte nach der eindrucksvollen Darbietung zahlreiche Ehrengäste begrüßen – darunter auch internationale Besucher des europäischen Immobilienverbands CEPI.

Seit 2015 gehört es zur Tradition des Immobilienballs vorab per Online-Voting ein Charity-Projekt auszuwählen: Rund 5.000 Personen haben in den vergangenen Wochen ihr Votum für eines der sechs ausgewählten Sozialprojekte abgegeben. Mit fast 60% aller Stimmen ging der Verein Mary’s Meals Österreich, dessen Hilfstätigkeit sich auf die Bereitstellung von Schulmahlzeiten fokussiert, als Gewinner hervor. Durch den sensationellen Kartenverkauf und das großzügige Aufrunden auf EUR 70.000,- der Raiffeisenbank Baden, vertreten durch Erwin Atzmüller, konnte Ballinitiator Reinhard Einwaller bei der Eröffnung des Balls einen Scheck im Wert von EUR 70.000,- an Vereinsgründer und -obmann Dr. Christian Stelzer und Projektleiterin Birgit Chochola überreichen. „Das Spendengeld kommt einer Schulküche in Malawi, einer der ärmsten Gegenden der Welt, zugute. Es ermöglicht mehr als 3.500 SchülerInnen eine tägliche Mahlzeit für ein ganzes Jahr zu erhalten, die von ehrenamtlichen Helfern, vor allem von Müttern der Kinder, zubereitet werden. Ihre Unterstützung bedeutet somit die Hilfe zur Selbsthilfe – die Kinder haben eine Riesenfreude daran in die Schule gehen zu können!“, so Dr. Christian Stelzer. „Mit diesem Charity-Projekt haben wir einen enormen Hebel in mehrfacher Hinsicht. Wir helfen nicht nur gegen Hunger, wir motivieren die Kinder zum täglichen Schulbesuch und damit zu Bildung. So vielen jungen Menschen beizustehen, dass sie in Zukunft ein selbstbestimmtes Leben führen können, ist ein sehr schönes Gefühl“, ergänzt Reinhard Einwaller.

Musikalische Untermalung boten heuer das Ziehrer-Hofballorchester, die Pepe Allstars Band, Cremisa und das Wolfgang Dorer Quartett gemeinsam mit Bettina Krenosz. In der Disco, gesponsert von willhaben, konnten unermüdliche Ballgäste noch bis spät in die Nacht ihr Tanzbein schwingen. All jene Gäste, die ihren Füßen auch eine Pause gönnen wollten, kamen in der Ladies Lounge oder der Lounge Bar zur zwischenzeitlichen Entspannung. Die Damen der Gala wurden heuer mit den Damenspenden von ImmoScout24 verwöhnt.

In der rauschenden Ballnacht konnte man viele bekannte Gesichter entdecken, unter anderem Stardesigner Nikola Zivanovic alias Niko Niko, Sebastian Nitsch (6B47), Michael Wagenhofer (Arnold Immobilien), Michael Ehlmaier (EHL), Gerhard Hudej (Hudej Zinshäuser), Dietmar Reindl (Immofinanz), Roland Schmid (IMMOunited), Daniela Witt-Dörring (Salon Real), Sebastian Gruber (value one), Hannes Winkler (Validus), Peter Lazar (Vienna Estate), Judith Kössner (willhaben), u.v.m.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball fand am 30. April 2022 zum 16. Mal in der Wiener Hofburg statt. Wie in den vergangenen Jahren wird der Ball durch zahlreiche Partner gesponsert, die den Ball erst möglich machen. Zu den diesjährigen Partnern zählen u.a. 6B47 Real Estate Investors AG, Arnold Immobilien GmbH, BUWOG Group, "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, EHL Immobilien GmbH, HUDEJ Zinshäuser Wien GmbH, Immofinanz AG, IMMOunited GmbH, J&P Immobilienmakler GmbH, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, Otto Immobilien GmbH, Salon Real, Sedlak Immobilien GmbH, SIGNA Holding GmbH, Soravia Group GmbH, TPA Steuerberatung GmbH, Validus Immobilienholding GmbH, value one holding AG, Vienna Estate AG, willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten GesmbH, uvm.

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die dazu beigetragen haben, diese Ballnacht unvergesslich zu machen! Alle weiteren Partner finden Sie auf unserer Website https://www.immobilienball.at/partner-und-logen/

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Credits „epmedia/ Helmut Tremmel“ honorarfrei.

Erste Impressionen zum Immobilienball 2022 unter www.immobilienball.at/rueckblick/

Weitere Fotos folgen im Laufe des Tages.

