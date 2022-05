#aufstehn gegen Korruption: Hunderte Freiwillige in ganz Österreich für Antikorruptionsvolksbegehren unterwegs

Bürger_innen machen sich in über 200 Gemeinden gegen Machtmissbrauch stark

Wien (OTS) - Die zivilgesellschaftliche Organisation #aufstehn unterstützt das Antikorruptionsvolksbegehren und ruft zum Unterzeichnen auf: Über 500 Freiwillige von #aufstehn sind zum heutigen Start der Eintragungswoche für das Antikorruptionsvolksbegehren in ganz Österreich unterwegs. In über 200 Gemeinden verteilen sie Türhänger in ihrer Nachbarschaft, um ihre Nachbar_innen daran zu erinnern, von 2. bis 9. Mai das Volksbegehren zu unterschreiben. Darüber hinaus finden zum Auftakt der Eintragungswoche heute in den Landeshauptstädten Aktionen mit zahlreichen Freiwilligen sowie prominenten Unterstützer_innen des Volksbegehrens statt (weitere Informationen: aufstehn.at/aktionen-2mai).

“Wir erleben gerade Pandemie, Klimakrise und Krieg. Da brauchen wir Bürger_innen Politiker_innen, für die das Gemeinwohl an allererster Stelle steht und nicht ihr persönliches Vorankommen oder das ihrer Parteifreunde”, begründet #aufstehn-Geschäftsführerin Maria Mayrhofer die tatkräftige Unterstützung für das Volksbegehren durch die engagierten Freiwilligen aus der über 365.000 Menschen zählenden #aufstehn-Community.

“Nach den Korruptionsskandalen der vergangenen Monate hat uns die Regierung Maßnahmen versprochen. Doch wir warten immer noch. Dabei liegen die Vorschläge, wie wir Korruption, Machtmissbrauch und Manipulation der Medien endlich Einhalt gebieten können, längst auf dem Tisch. Wir Bürger_innen können diesen Forderungen jetzt Nachdruck verleihen und dafür sorgen, dass sich das Parlament damit auseinandersetzen muss, indem wir das Antikorruptionsvolksbegehren unterschreiben”, so Mayrhofer.

Link zum Unterzeichnen: aufstehn.at/antikorruptionsbegehren





