Ab in den Urlaub: FlixBus startet ab 20. Mai wieder 9x täglich von Graz zum Flughafen Wien

Graz (OTS) -

Dr. Richard nimmt den FlixBus-Betrieb für die Strecke Graz-Flughafen Wien wieder auf

Tickets jetzt bereits ab 14,50 Euro buchbar

Attraktive Anbindung auch für Südburgenland und Oststeiermark

Nach der Corona bedingten Pause nimmt Dr. Richard unter der Flagge FlixBus am 20. Mai die erfolgreiche Verbindung Graz-Flughafen Wien wieder auf. Der direkte Flughafentransfer ist bereits ab 14,50 Euro buchbar. Dank des Halts in Pinggau und der Verknüpfung mit der Linie 311 ist die Verbindung zum Flughafen auch für das Südburgenland und die Oststeiermark äußerst attraktiv.

Erfolgreiche Flughafenverbindung nimmt wieder Fahrt auf

Dr. Richard, Österreichs größtes privates Busunternehmen, begann 2016 mit FlixBus mit der Direktverbindung X96 Graz-Flughafen Wien (VIE) eine Erfolgsgeschichte mit beachtlichen Nutzungszahlen. „Wir ermöglichen damit einen bequemen Start in den Urlaub“, freut sich Dr. Ludwig Richard, Geschäftsführer der Dr. Richard Firmengruppe, einem österreichischen Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Tradition. Aufgrund der Corona Pandemie war die Buslinie mehrere Monate nicht in Betrieb. Ab 20. Mai steht die attraktive Flughafenverbindung wieder 9x täglich zur Verfügung. Im 2 Stunden Takt fährt der Bus von Graz zum Flughafen Wien und zurück. Die Fahrzeit beträgt rund 2,5 Stunden ab/bis Graz sowie 1,5 Stunden ab/bis Pinggau.

Attraktive Anbindung auch für Südburgenland & Oststeiermark

Die Fernbuslinie Graz-Flughafen Wien erschließt durch die Haltestelle Pinggau Süd P+R eine weitere, große Fahrgastgruppe. Durch die Halte in Pinggau und entsprechende Gestaltung der Anschlussverbindungen wurde mit der Linie X96 eine für das Südburgenland vollkommen neue und attraktive Verbindung zum Flughafen Wien sowie eine Expressverbindung nach Graz geschaffen.

Die Verknüpfung mit der Linie 311 (Graz-Hartberg-Pinggau-Wien) ermöglicht zudem allen Fahrgästen aus der Oststeiermark, den Flughafen Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell und sicher zu erreichen.

Attraktiver Preis: ab 14,50 Euro ab/bis Graz

Tickets können ab sofort bequem online auf www.flixbus.at gekauft werden. Auch an einigen Stellen in Graz wie ServiceCenter der Verbund Linie (Jakoministraße) können Tickets erworben werden. Ebenso zählen alle Filialen der Columbus Reisebüros zu den Verkaufsstellen sowie der Verkauf direkt beim Busfahrer. Die Fahrpreise variieren je nach Buchungszeitpunkt und Auslastung des Busses zwischen 14,50 und 27,50 Euro ab/bis Graz und 10,50 und 17,50 Euro ab/bis Pinggau.

Doppelt gutes Gewissen beim Busfahren

Die Fahrgäste können guten Gewissens einsteigen. Nicht nur aufgrund der umfassenden Hygienemaßnahmen, sondern auch weil sie die Umwelt schonen. Der Fernbus ist nachgewiesen das umweltfreundlichste Fernverkehrsmittel. „Der öffentliche Verkehr wird als Teil der Lösung der Klimakrise wahrgenommen und auch für Urlaubsreisen immer mehr in Anspruch genommen“, ist sich Dr. Ludwig Richard sicher.

Über die Dr. Richard Firmengruppe

Das größte eigentümergeführte Busunternehmen im deutschsprachigen Raum betreibt mittlerweile in seiner Firmengruppe mit 10 operativ tätigen Verkehrsbetrieben rund 940 Autobusse, die im Jahr 2021 rd. 46,4 Mio. km zurückgelegt haben. Mit 1.585 MitarbeiterInnen wurden in 18 Betriebshöfen 2021 rund 133,7 Mio. Euro Jahresumsatz erzielt. Die Dr. Richard Gruppe wird als Familienbetrieb in dritter Generation von Dr. Ludwig Richard gemeinsam mit seinem Führungsteam geleitet. Mehr Informationen unter richard.at.

Die Dr. Richard Gruppe ist Mobilitätspartner des größten deutschen Fernbusanbieters FlixBus.

Über FlixBus

FlixMobility ist ein Mobilitätsanbieter und bietet unter den Marken FlixBus und FlixTrain eine neue Alternative, um bequem, preiswert und umweltfreundlich zu reisen. Dank eines einzigartigen Geschäftsmodells und innovativer Technologie hat das Startup innerhalb kürzester Zeit Europas größtes Fernbusnetz etabliert und integrierte 2018 die ersten grünen Fernzüge. Seit dem Start 2013 verändert FlixMobility die Art durch Europa zu reisen und hat tausende neue Arbeitsplätze in der Branche geschaffen.

Von Standorten in Europa übernimmt das FlixMobility Team Technologieentwicklung, Netzplanung, Betriebssteuerung, Marketing & Vertrieb und kümmert sich um Qualitätsmanagement und die stetige Weiterentwicklung des Produkts. Buspartner aus dem regionalen Mittelstand verantworten den täglichen Linienbetrieb und die grüne FlixBus-Flotte. So fungiert in Österreich für die Linien Graz-Wien sowie Graz- Flughafen Wien die Dr. Richard Firmengruppe als Partner.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Brodowicz, MA

Dr. Richard Gruppe

Leitung Marketing & PR

0664 / 814 14 85

katharina.brodowicz @ richard.at