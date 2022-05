jö Bonus Club: seit drei Jahren treuer Begleiter im Alltag der Österreicher

Wien (OTS) - Der jö Bonus Club, das größte Multipartnerprogramm Österreichs, feiert seinen dritten Geburtstag und zieht eine rundum positive Zwischenbilanz: „Der Club hat sich auf allen Ebenen etabliert. Rund 17 Milliarden Ös wurden bisher von 4,2 Millionen jö Mitgliedern gesammelt; bis zu 1,4 Millionen Mal wird die Kundenkarte mittlerweile pro Tag genutzt. Die Branchenvielfalt des Partnernetzwerks ist dabei natürlich ein großes Plus. National wie international prämiert, hat jö sich zudem als visionärer Technologietreiber in der Branche positioniert. Das spiegelt sich auch bei der gleichbleibend hohen Zufriedenheit der Clubmitglieder wider“, so Hanna Maier und Mario Günther Rauch, die Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. Darum darf gejöbelt werden: Mit seinen Kunden feiert der Club diesen Erfolg mit einem wahrhaft kaiserlichen Gewinnspiel.

Im Geburtstagsmonat Mai erwarten die jö Kunden, die stets von individualisierten Angeboten profitieren können, nun auch speziell für sie passende Gewinne. Das „Kaiser-Los“, ein in der jö äpp täglich einlösbares Rubbellos, bietet nämlich die Möglichkeit, aus bevorzugten Geschenkkategorien zu wählen. Neben vielen attraktiven Preisen der jö Partnerunternehmen winkt als Hauptpreis ein kaiserliches Wochenende im Schloss Schönbrunn.

Die 3-Jahres Entwicklung des jö Bonus Clubs auf einen Blick

Kartennutzer: Von 0 auf 4,2 Millionen (rund jeder 2. Österreicher)

Durchschnittliche Kartennutzung pro Jahr: 235 Millionen Mal

jö-Nutzung an Spitzentagen: bis zu 1,4 Millionen Mal

Gesammelte Ös: 17 Milliarden

Zur Verfügung gestellte personalisierte Vorteilsbons: 612 Millionen

jö äpp: 1,4 Millionen Downloads

jö&GO!: Neun von zehn Nutzern empfehlen den erst seit 2021 etablierten Kassenprozess weiter

Auszeichnungen: 4 internationale, 8 nationale

jö Bonus Club: vielgeliebt, vielgeprüft und vielgerühmt

Der jö Bonus Club als rot-weiß-roter Branchenführer unterstützt den heimischen Handel dabei, internationalen Online-Giganten wie Amazon oder Google auf nationaler Ebene die Stirn zu bieten. Das honorieren die Österreicher – sie weisen eine Beziehungsstärke zu dem Multipartnerprogramm auf, mit der kein ähnlich gelagertes Unternehmen mithalten kann. Auch die Partner schätzen die Zusammenarbeit, die es ihnen ermöglicht, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und darauf zu reagieren. Die passenden Angebote können so nicht nur zeitlich optimiert, sondern auch über die geeigneten Kanäle an die Kunden kommuniziert werden. Transparenz und Vertrauenswürdigkeit haben für das Multipartnerprogramm oberste Priorität. So werden nicht nur neueste Sicherheitsstandards eingehalten, es wurde auch eine unabhängige Datenschutzexpertengruppe etabliert. Diese gibt laufend Empfehlungen, um den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer zu wahren. Zahlreiche Auszeichnungen auf internationaler Ebene wie etwa der Payment Pioneer Award oder der renommierte Reta Award beweisen, dass der jö Bonus Club im digitalen Bereich beeindruckende Pionierarbeit leistet. Und dabei tut jö noch Gutes: „Drei Jahre jö Bonus Club ist auch für die Caritas ein Grund zum Feiern. Über die jö Spendenwelt ‚Gutes tun‘ können Kunden und Kundinnen die gesammelten Ös unkompliziert in konkrete Hilfe für Menschen in Not umwandeln, so dass schon viele Projekte und Einrichtungen unterstützt werden konnten,“ erklärt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club ist das größte händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö äpp, können die derzeit 4,2 Millionen Clubmitglieder beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei 17 teilnehmenden Partnern an 5.000 Standorten und in den Onlineshops bundesweit einlösen. Die Kooperation mit Partnerunternehmen wie ADEG Kaufleuten, Allianz, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA PLUS, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, Pearle, PENNY, Universal, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum bedeutendsten heimischen Kundenclub. Der jö Bonus Club leistet einen wichtigen Beitrag, um den österreichischen Handel und Wirtschaftsstandort zu stärken. Er wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert. Weitere Informationen unter www.joe-club.at sowie Facebook und LinkedIn

