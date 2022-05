ÖH fordert Matura, die auf ein Studium tatsächlich vorbereitet

Polaschek soll als Minister anpacken statt Schüler_innen mit “früher war alles besser”-Mentalität verhöhnen

Wien (OTS) - Heute beginnt für die Schüler_innen zum dritten Mal seit Pandemiebeginn die Zentralmatura, zu der Minister Polaschek bekanntlich sagte, dass sie früher noch etwas wert gewesen sei. “Wenn der Minister sagt ‘Die Matura war für uns noch was wert’, sollte eher überlegt werden, woran es liegt, dass sie anscheinend von gewissen Gruppen nicht mehr so wahrgenommen wird”, kritisiert Sara Velic vom Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Generell sei das Konzept der Matura, ihre Ausgestaltung sowie der Aufbau des Bildungssystems bis dahin zu überdenken, heißt es von der ÖH.

“Wir merken es sowohl, wenn die frisch Maturierten zu studieren beginnen, als auch in unserer Ausbildung als Lehrer_innen - das Schulsystem ist rein auf Leistung, nicht auf persönliche Entwicklung und Vertiefung der eigenen Interessen ausgelegt”, bekräftigt Katharina Stern, Referentin für Pädagogische Angelegenheiten der ÖH. Anstatt in ein altbekanntes "früher war alles besser"-Kritikschema zu verfallen, hätte Minister Polaschek die Macht darüber, das Schulsystem zu überarbeiten und in eine Lern- und Prüfungskultur des 21. Jahrhunderts zu überführen.

Um auftretende Wissenslücken zwischen Matura und Studienbeginn zu schließen, fordert die ÖH kostenlose und barrierearme Förderkurse. “Die Erstsemestrigen kommen von unterschiedlichen Bildungsständen in dieselben Lehrveranstaltungen. Während einige sich langweilen, werden andere ins kalte Wasser geschmissen. Hier braucht es unbedingt kostenlose und niederschwellige Förderkurse, die Maturant_innen dabei unterstützen, das notwendige Wissen zu erlangen, um gut das erste Semester ihres Studiums bewältigen zu können!”, fordert Keya Baier vom Vorsitzteam der ÖH.

Die ÖH und viele lokale Hochschulvertretungen haben es sich aufgrund dieser Lücken im Bildungssystem selbst zur Aufgabe gemacht, nicht nur Services für Studierende, sondern auch für Maturant_innen anzubieten. “Die Maturant_innenberatung der ÖH-Bundesvertretung und Pendants an einzelnen Hochschulen bieten Beratung, Unterstützung und Kurse in Schulen sowie Veranstaltungen an den Hochschulen an und gehen zu Bildungsmessen, um die Information weiterzutragen, die so dringend fehlt”, betont Naima Gobara vom Vorsitzteam der ÖH.

