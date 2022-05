Katharina Preiss verstärkt deutsches Führungsteam von mrp hotels

Ausgewiesene Hotelexpertin kommt von AccorInvest

Wien/Berlin (OTS) - Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 erweitert mrp hotels die deutsche Führungsebene mit Katharina Preiss. Sie wird als Senior Vice President Germany die Aktivitäten des Hotelberatungsunternehmens in Deutschland verstärken.

Katharina Preiss war zuvor mehrere Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei AccorInvest tätig, zuletzt als Portfolio Manager. Weitere Stationen der in den Niederlanden und Großbritannien ausgebildeten und zertifizierten Expertin waren CBRE UK, Hamilton Hotel Partners UK sowie Kempinski in China.

Martin Schaffer, Geschäftsführer und Partner bei mrp hotels: „ Mit Katharina Preiss heißen wir nun eine ausgewiesene Hotel- und Investmentexpertin in unserem Führungsteam in Deutschland willkommen. Sie wird unserer Expertise und unseren Aktivitäten auf dem deutschen Markt weiteren Schub geben. Wir sind überzeugt, dass ihre internationale Erfahrung, mit Stationen in und außerhalb des europäischen Kontinents, mrp hotels als europäischen Hotelconsultant zugutekommen wird. “

Katharina Preiss, Senior Vice President Germany bei mrp hotels: „ mrp hotels hat in den letzten Jahren kontinuierlich seine Kompetenz, Exzellenz und Verlässlichkeit in der Hotellerie gezeigt und mit einem professionellen, kompetenten und breit aufgestellten Team eine große Bandbreite an spannenden Projekten mit einem dynamischen Ansatz bearbeitet. Ich freue mich sehr darauf, dies mit meinen Kollegen fortzusetzen und weiter voranzutreiben. Es ist für mich eine großartige Möglichkeit, in einer spannenden Zeit für unsere Industrie, die Erfolgsstory von mrp hotels aktiv und gemeinsam mit einem erfahrenen und dynamischen Partner-Team weiterschreiben zu können. "

Über mrp hotels

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting. Durch den Erwerb der Anteilsmehrheit an der deutschen Beratungsgesellschaft Hospitality Competence Berlin (hcb) im Herbst 2019 sind die Weichen klar auf europaweites Wachstum gestellt.

Mit Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien sowie der Türkei profitieren die Kunden von umfangreichem Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, LOISIUM Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

Nähere Informationen zum Leistungsportfolio von mrp hotels erhalten Sie unter https://www.mrp-hotels.com/de/, regelmäßige Insights, Gespräche mit Branchenexperten und vieles mehr finden Sie auch auf unserem Videokanal https://www.youtube.com/channel/UCXGpunJ3S-xguX55LkdBf1g.

