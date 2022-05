Österreichische Milchprodukte für Ukraine Flüchtlinge

Schärdinger spendet Milch und Käse für Kriegsflüchtlinge in der Ukraine.

Wels (OTS) - Seit Beginn des Ukraine Krieges Ende Februar haben sich die Lebensbedingungen in der Ukraine massiv verschlechtert. Millionen Menschen sind gezwungen ihre Heimat zu verlassen und ins Ausland zu fliehen. Es bedarf an vielem, vor allem aber werden Trinkwasser, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel benötigt.

Jeder kann dazu beitragen, die Not der Menschen zumindest etwas zu lindern. Deshalb hat man sich bei Schärdinger entschlossen Milch- und Käseprodukte zu spenden. In Kooperation mit Caritas Österreich werden die Lebensmittel schnell, bedarfsgerecht und zielgerichtet verteilt. „Sieht man das menschliche Leid, rücken alle anderen Probleme in den Hintergrund. Wir sind froh helfen zu können. Ein Teil unserer Spende wurde direkt in die Ukraine oder an die Flüchtlingslager in den Nachbarländern geliefert. Aber auch in Österreich kamen viele Flüchtlinge an. Für diese Menschen wurden ebenfalls hochwertige Lebensmittel zur Verfügung gestellt.“, erklärt Schärdinger Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Zudem steht man bei Schärdinger in Austausch mit den ukrainischen Geschäftspartnern, die bislang für den Vertrieb von Schärdinger Produkten in der Ukraine sorgten. „Auch für unsere Partner hat sich die Lebensrealität aufgrund des russischen Angriffskriegs schlagartig verändert. Anstatt mit uns über Produkteinführungen am ukrainischen Markt zu sprechen, leisten nun viele Kriegsdienst.“ berichtet Belma Buljubasic, Exportleiterin bei Schärdinger.

Mehr als 3 LKW-Ladungen Schärdinger Haltbar-Milch und 5 Tonnen Schärdinger Käse wurden in den letzten Wochen verladen und über Hilfsorganisationen und ukrainische Vertriebspartnern an Hilfsbedürftige verteilt. „Wir werden auch in Zukunft versuchen bestmöglich zu unterstützen und mit den Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten.“, so Josef Braunshofer weiter.

Berglandmilch eGen:

Die Berglandmilch ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit neun Standorten und steht im alleinigen Eigentum von mehr als 9.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern. Jährlich werden Milchprodukte im Wert von 400 Mio. € in mehr als 40 Länder, unter anderem in die Ukraine, exportiert.

