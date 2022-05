Workshop „Sportjournalismus“ geht in die zweite Runde

Die Weiterbildung an der FHWien der WKW findet vom 4. bis 8. Juli 2022 statt. Es gibt zwei Kursschienen für „TV & Video“ und „Print & Online“. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wien (OTS) - In diesem Sommer dreht sich an der FHWien der WKW eine Woche lang erneut alles um den Traumberuf SportreporterIn. Zum zweiten Mal erhalten TeilnehmerInnen beim Workshop „Sportjournalismus“ einen umfassenden Einblick in die Materie und erwerben Know-how, das sie sofort anwenden können.

In zwei Kursschienen für einerseits „TV & Video“ und andererseits „Print & Online“ geben Profis ihr Wissen weiter. Sie teilen ihre Erfahrungen und vermitteln das Einmaleins des Sportjournalismus – vom fundierten Sportkommentar über den passenden Aufsager und gelungenen Außendreh bis zum perfekten Sporttext. Davon profitieren auch arrivierte JournalistInnen.

Einstieg in den Sportjournalismus leicht gemacht

Im Workshop „Sportjournalismus“ erhalten die TeilnehmerInnen zunächst einen theoretischen Überblick über aktuelle Herausforderungen in der Sportberichterstattung: Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein? Welche speziellen Anforderungen sollte man erfüllen? Wie rasant verändert sich die Welt der Sportberichterstattung? Ergänzt wird das Programm durch Inhalte zu wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Im Mittelpunkt steht aber die Praxis: Ziel des Workshops ist es, den TeilnehmerInnen die grundlegenden journalistischen Fähigkeiten für die Arbeit in einer Sportredaktion zu vermitteln und diese in diversen Praxisprojekten anzuwenden. Konkrete Tipps für einen erfolgreichen Einstieg in den Sportjournalismus runden das Seminar ab.

Journalistisches Arbeiten in einem kompakten Setting erlernen

„Mit dem Workshop ‚Sportjournalismus‘ wenden wir uns an alle, die journalistisches Arbeiten in einem kompakten Setting erlernen möchten“, so Daniela Süssenbacher, Leiterin des Studien­bereichs Journalism & Media Management an der FHWien der WKW. „Die TeilnehmerInnen profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in der akademischen Journalismus-Ausbildung.“

„Der Workshop ist so konzipiert, dass er sowohl auf bestehendes Wissen aufbaut als auch QuereinsteigerInnen das notwendige Handwerkszeug vermittelt“, ergänzt Workshop-Leiter Martin Reichenauer, selbst ehemaliger Sportreporter und Fachbereichsleiter TV & Video im Studienbereich Journalism & Media Management. „Die Vortragenden sind ausgewiesene ExpertInnen aus der Branche, die ihr Know-how in den Workshop einbringen.“

Details zum Workshop und Anmeldung

Wann: 4. bis 8. Juli 2022, voraussichtliche Kernzeit von 9:00 bis 16:30 Uhr, Abweichungen vorbehalten

Wo: FHWien der WKW, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Unkostenbeitrag: € 600 pro Person

Beschränkte TeilnehmerInnenzahl – Anmeldungen werden gemäß dem Prinzip „First come, first served“ angenommen.

Der Workshop findet als Präsenzveranstaltung statt. Zusätzlich können fallweise einzelne Module online via Zoom abgehalten bzw. zur Erweiterung des Angebots Vortragende/InterviewpartnerInnen online zugeschaltet werden. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln an der FHWien der WKW.



Anmeldungen sind möglich unter www.fh-wien.ac.at/sportjournalismus

