Allzeit-Beschäftigungsrekord am österreichischen Arbeitsmarkt

Mit rund 4,4 Mio. erwerbstätigen Personen; rund 166.000 mehr als 2021

Wien (OTS) - Der österreichische Arbeitsmarkt weist einen Beschäftigungsrekord auf. Noch nie zuvor hatten so viele Menschen in Österreich einen Job: Rund 3,9 Mio. Personen sind unselbstständig beschäftigt, rund 500.000 Personen sind selbstständig erwerbstätig. Verglichen mit demselben Zeitraum des Jahres 2021 sind aktuell rund 166.000 Menschen mehr in Beschäftigung. Gleichzeitig ist auch die Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit erfreulich: Seit Beginn des Jahres ist die Arbeitslosigkeit um mehr als 77.000 Personen gesunken.

„Mit rund 4,4 Millionen erwerbstätigen Personen verzeichnen wir aktuell einen Beschäftigungsrekord am österreichischen Arbeitsmarkt. Nie zuvor waren so viele Menschen in Österreich unselbstständig oder selbstständig tätig wie derzeit. Im Vergleich zu 2021, als die Wirtschaft noch stärkeren Corona-bedingten Einschränkungen unterlag, haben aktuell rund 166.000 Menschen mehr einen Job. Als Arbeitsminister sehe ich diese Entwicklung besonders positiv, weil sie zeigt, dass der österreichische Arbeitsmarkt die Pandemie vorläufig weitgehend überwunden hat und in sehr guter Verfassung ist. Der aktuelle Beschäftigungsrekord zeigt auch, dass unsere Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik wirken und positiven Einfluss auf die Beschäftigung im Land haben. Ein Beispiel ist die Corona-Joboffensive als eines der größten arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Zweiten Republik, mit der wir einen Fokus auf qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildungen für arbeitssuchende Menschen legen“, so Arbeitsminister Martin Kocher anlässlich des heutigen Nationalfeiertags vor dem Hintergrund aktueller Erhebungen für März 2022.

Auch die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind seit Jahresbeginn um rund 126.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesunken. Das zeigt, dass sich viele Unternehmen mittlerweile gut an die aktuellen Herausforderungen angepasst haben und krisenresistenter geworden sind.

„Es ist somit erkennbar, dass der Beschäftigungsstandort Österreich die Corona-bedingte Krise weitgehend überwunden hat und in sehr guter Verfassung ist. Diese gute Entwicklung ist sowohl auf den wirtschaftlichen Aufschwung, als auch auf unsere Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen“, so Arbeitsminister Martin Kocher abschließend.

