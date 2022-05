FPÖ – Steiner-Wieser: Lebendtiertransporte abschaffen – Jetzt!

Volksbegehren-Eintragungswoche startet am 2. Mai

Wien (OTS) - „Tagein tagaus werden mehr als 3,8 Millionen Schlachttiere quer durch Europa verfrachtet, um schlussendlich am Bestimmungsort geschlachtet zu werden. Dass dies für die Tiere ein unendliches und unvorstellbares Leid darstellt, sollte eigentlich jedem Konsumenten bewusst sein. Ein verwerflicher Punkt dazu ist, dass die EU-Gesetzgebung für diese Transporte keine Höchstdauer kennt, so ist die Fahrt in die Türkei mit einer Dauer von etwa 7 Tagen völlig legal“, erklärte die freiheitliche Tierschutzsprecherin Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser.

„Der freiheitliche Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl aus Niederösterreich hat daher das überparteiliche Volksbegehren ‚Stoppt Lebendtier- Transportqual‘ ins Leben gerufen - und die innerhalb weniger Monate getätigten 275.000 (!) Unterschriften belegen, dass auch den Menschen in Österreich Tierwohl und damit auch gesunde Lebensmittel wichtig sind. Die offizielle Eintragungswoche findet nun vom 2. bis 9. Mai 2022 statt und kann auf jedem Gemeindeamt beziehungsweise online mittels Handysignatur unterschrieben werden“, führte die FPÖ-Tierschutzsprecherin weiter aus.

„Um die Tiere zu schonen, sollten diese nur noch bis zum nächstgelegenen, geeigneten Schlachthof transportiert werden dürfen. Von dort aus soll das Fleisch nur noch gekühlt oder gefroren weiter verbracht werden. Der Transport durch Kälte, Hitze und obendrein in der Regel noch schlecht versorgt, muss endlich ein Ende finden – wir alle können mit unserer Unterschrift unseren Beitrag dazu leisten! Weiterführende Informationen sind auf der Seite: http://stopptlebendtiertransporte.at zu finden“, so Steiner-Wieser.

