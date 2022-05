GLOBAL 2000 zum Tag der Arbeit: Aufstehen fürs Klima!

Sozialpolitik ist Klimapolitik: Absage der Stadtstraße jetzt!

Wien (OTS) - Die geeinte Wissenschaft findet drastische Worte im letzten IPCC Klimabericht: Die Erde könnte für viele Menschen unbewohnbar werden, wenn die Politik den Klima-Kurs nicht sofort radikal ändert. „Wir jungen Menschen haben ehrlich Angst um unsere Zukunft. Wir werden es nicht hinnehmen, dass die Wiener Stadtregierung Entscheidungen auf Kosten unserer Lebensgrundlage trifft – Und das nur für den Profit einiger reicher Menschen“, findet Agnes Zauner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000, klare Worte.

Die „Stadtstraße“ ist ein Autobahn-Megaprojekt aus dem letzten Jahrhundert und wird voraussichtlich 460 Millionen Euro an öffentlichen Steuergeldern kosten. Nach der Absage des Lobautunnels ist die Stadtstraße ein Verbindungsstück, das ins Leere führen würde. Österreichische Wissenschaftler:innen stuften sie als völlig überdimensioniert ein. Statt an alten Plänen festzuhalten, sollte die Stadt Wien die Stadtstraße absagen und auch klar gegen den Bau des Lobautunnels Stellung beziehen. „Mit dem Geld könnte die Stadt Wien großartige Verkehrskonzepte umsetzen, die den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen. Wir fordern Bürgermeister Ludwig auf, sich auf seine sozialdemokratischen Werten zu besinnen und den öffentlichen Verkehr so auszubauen, dass er praktisch und günstig für alle Menschen in der Donaustadt verfügbar ist!“ fordert Zauner.

Gerade in Zeiten der extremen Teuerung benötigen die Wiener:innen verlässliche öffentliche Anbindungen und sichere Radwege, da ein Auto oftmals nicht leistbar ist. Projekte, die das Auto in den Fokus nehmen, sind sozial ungerecht.

Ich möchte davor warnen, die zwei Themen – Soziale Gerechtigkeit und Klimapolitik - getrennt voneinander zu betrachten. Das wird auch Bürgermeister Ludwig einsehen müssen. Er kann sich jetzt entscheiden, ob er als sozialer Bürgermeister der Zukunft oder Zubetonierer von Wien in die Geschichte eingeht“, so Zauner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Annette Stolz, GLOBAL 2000 Pressereferentin, 0699 142000 52, annette.stolz @ global2000.at

Agnes Zauner, GLOBAL 2000 Geschäftsführerin, agnes.zauner @ global2000.at, 0699 14 2000 32