Nepp/Oberlechner: „Arbeitnehmer sind Leidtragende einer völlig verfehlten Arbeits- und Sozialpolitik“

Heuriger 1. Mai steht unter dem Zeichen einer Teuerungslawine, Massenarbeitslosigkeit und Bürgerbelastung

Wien (OTS) - „Wie jedes Jahr, feiert sich am 1. Mai die SPÖ Wien selbst ab, obwohl dieser Tag in der gegenwärtigen Situation alles andere als ein Tag zum Feiern ist. Wien weist die höchste Arbeitslosigkeit im Bundesvergleich auf. Eine beispiellose Teuerungslawine und eine Rekordinflation dominieren den Alltag der österreichischen Arbeitnehmer, die unter der rot-schwarz-grünen Belastungspolitik stöhnen“, hält der Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik Nepp fest.

„Die Kaufkraft von Arbeitnehmern aber auch Pensionisten wird immer mehr geschmälert. Mit Einmalzahlungen und Fixzuschüssen wird von den verantwortlichen Politikern darüber hinweggetäuscht, dass sie beim sozialpolitischen Krisenmanagement völlig versagt haben“, stellt der gf. Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer und Arbeitnehmersprecher der FPÖ-Wien, Michael Oberlechner fest.

So müssten etwa die Erhöhungen der städtischen Gebühren sofort zurückgenommen werden. „SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig macht jedoch das Gegenteil und verteuert das Leben in der Stadt. Die Erhöhung der städtischen Gebühren bei Müll, Kanal und Abwasser wurde von der rot-pinken Stadtregierung bereits im November 2021 beschlossen, jetzt steht auch noch eine Erhöhung der Preise der Fernwärme vor der Türe. Ludwigs angekündigter ‚Energiekostenzuschuss‘ wird vorwiegend an Sozialzuwanderer ausbezahlt, die echten Wiener schauen wieder einmal durch die Finger“, so Nepp.

Da sich Ludwig in „fröhlicher Feierlaune“ befindet und der Realitätsverweigerung frönt, sei kein Verlass darauf, dass er sich auch auf Bundesebene dafür einsetzt, die CO2 Steuer auszusetzen, den Klimabonus neu zu verhandeln und die Mineralölsteuer zu halbieren.

„Die Menschen brauchen aber gerade jetzt eine spürbare Entlastung und genug Einkommen zum Auskommen. Wir Freiheitliche kämpfen dafür“, so Nepp und Oberlechner abschließend. (Schluss)

