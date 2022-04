2.500 Menschen setzen Zeichen für den Frieden beim Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien!

Tausende demonstrieren in der Wiener Innenstadt gegen Krieg!

Wien (OTS) - Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause war der Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien wieder ein voller Erfolg. Samstagabend fanden sich um 20:00 Uhr Jugendliche vor der Oper ein. Der diesjährige Fackelzug stand unter dem Motto: „Dem Krieg keinen Frieden!“





“Nicht nur in der Ukraine, auch im Jemen, im Nordirak und an vielen verschiedenen Orten toben zurzeit Kriege. Allein im Jahr 2021 konnte man auf der ganzen Welt 355 Kriege oder militärische Konflikte zählen. 355 Mal Leid, Tod und Zerstörung. 355 Konflikte, zu denen wir ganz klar sagen: Jeder einzelne auf dieser Welt ist einer zuviel!”, meint Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Rihab Toumi, bei der Abschlusskundgebung am Rathausplatz.





“Umso wichtiger, dass wir heute zu Hunderten, zu Tausenden hier am Rathausplatz beim Fackelzug sind und sagen: Dem Krieg keinen Frieden! Auch wenn sie uns klein halten wollen - wir werden keinen Frieden geben, solange Konzerne Profite mit Krieg machen! Wir werden keinen Frieden geben, solange unsere Gesellschaft darauf aufgebaut ist, dass einige Wenige profitieren, dass die Vielen jeden Tag aufs neue ums überleben kämpfen müssen.” , sagt Toumi abschließend.

Hier ist der Link zu den Fotos von der Demonstration: https://flic.kr/s/aHBqjzMMSW





