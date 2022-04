Leitartikel "Die alte Krux der neuen Arbeitswelt" vom 1. Mai 2022 von Liane Pircher

Innsbruck (OTS) - Es ist kein Zufall, dass durch die Krisen die Bedeutung der Gewerkschaften steigt: Es geht noch immer um ein menschenwürdiges (Arbeits-)Leben.

Ja, die letzten beiden Jahre am Arbeitsmarkt waren krisenbedingt eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen. Vom Klatschen für besonders belastete Branchen blieb wenig übrig. Umso mehr wiegt es, dass sich die werktätigen Massen nach dieser Zeit wieder auf den Straßen des Tags der Arbeit besinnen können. Nicht alle von ihnen wissen, dass die ersten Maiaufmärsche im Amerika des 19. Jahrhunderts Proteste gegen zu lange Arbeitszeiten waren. Damals ging es darum, den Acht-Stunden-Tag durchzusetzen.

Heute ist das Thema Arbeitsdruck und Arbeitsbelastung so aktuell wie schon lange nicht mehr. Es geht darum, dass die Menschen ein Auskommen mit dem Einkommen haben und gleichzeitig die Arbeit nicht das ganze Leben auffrisst, sondern dass noch Zeit für Familienarbeit und/oder gesunde Erholung bleibt. Nicht nur Gewerkschaften bemängeln, dass in der politischen Diskussion zu oft und zu stark die Perspektive der Arbeitgeber, nicht aber die der Arbeitnehmer, gesehen wird. Die Pandemie hat dazu geführt, dass sich viele Menschen seit Langem wieder fragen: Ist es mein Job wert, zu bleiben? – Jede oder jeder vierte Beschäftigte gibt an, sich nach einem neuen Job umzusehen. Im Tourismus möchten 40 Prozent aussteigen, im Gesundheitswesen jeder Zweite. Es fehlen Fachkräfte. Nicht umsonst gibt es bereits Unternehmen, die versuchen, die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich anzutesten. Arbeit muss fairer verteilt und anders besteuert werden. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieverknappung, Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung samt künstlicher Intelligenz weiterhin bringen werden, ist offen. Umbrüche sind fix. Mit Risiken, aber auch Chancen. Immer aber wird es um ein „menschenwürdiges Leben und Arbeiten“ gehen.

