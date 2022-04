REALTY ONE GROUP SCHLIESST Q1 2022 MIT BEMERKENSWERTEM WACHSTUM AB UND GIBT ETWAS ZURÜCK

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat das erste Quartal 2022 mit seiner bisher wirkungsvollsten Wohltätigkeitsarbeit, einem rekordverdächtigen Jahreskongress und bemerkenswerten Steigerungen bei den Franchiseverkäufen und der Gesamtzahl der Immobilienfachleute, die sich dem internationalen Franchisegeber in Massen anschließen, abgeschlossen.

Insgesamt ist das Netzwerk der Realty ONE Group auf mehr als 18.000 Immobilienexperten angewachsen. Das Volumen ist in den ersten drei Monaten des Jahres auf 10,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von 20 % gegenüber dem ersten Quartal des vergangenen Jahres (8,7 Milliarden US-Dollar) entspricht. Der jetzt global agierende Franchisegeber erwartet, dass sich die Zahl seiner Länder in diesem Jahr verdoppeln und 500 Standorte weltweit erreichen wird.

„Wir sind die richtige Wahl für feurige Unternehmer und leidenschaftliche Immobilienprofis, die die Ungewissheit der letzten Jahre nutzen, um ihren zukünftigen Erfolg voranzutreiben", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group.

Die Realty ONE Group hat außerdem im ersten Quartal des Jahres eine strategische Partnerschaft mit neuen Eigentümern in Italien geschlossen, und die Eigentümer in Costa Rica haben erst diesen Monat ihr zweites neues Büro verkauft. Vertreter aus den acht Ländern des Unternehmens waren beim ersten ausverkauften Gipfeltreffen der Tochtergesellschaft ONE Summit anwesend, das in der ersten Aprilwoche in Las Vegas, NV, stattfand.

Zusätzlich zu einer Reihe von wohltätigen Spendenaktionen im Rahmen des ONE Cares 501(c)3-Programms hat die Realty ONE Group in diesem Jahr erneut Bäume im Rahmen des ONE World, ONE Tree-Programms gepflanzt, und die Niederlassungen im ganzen Land haben mehr als 30.000 Kisten mit Spielzeug und liebevollen, handgeschriebenen Notizen gesammelt, um sie an ukrainische Flüchtlingskinder zu schicken, die durch den Krieg vertrieben worden sind.

Die UNbrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird demnächst neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Italien, Singapur und Spanien eröffnen.

Mehr Informationen unterwww.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 18.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Italien, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.pr newswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Cory Vasquez,

cory @ realtyonegroup.com