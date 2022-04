Wirtschaftsbund NÖ stellt vier Mitglieder im neu gewählten Landesparteivorstand der Volkspartei Niederösterreich

LH Johanna Mikl-Leitner als Landesparteiobfrau und LAbg. Kurt Hackl als ihr Stellvertreter bestätigt.

St. Pölten (OTS) - Am Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich wurde LH Johanna Mikl-Leitner mit 99,5 Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen als Parteiobfrau wiedergewählt. In der darauffolgenden Sitzung erfolgte die Konstituierung des neuen Landesparteivorstandes. In der neuen Periode werden weiterhin LAbg. Kurt Hackl als Landesparteiobfrau-Stellvertreter und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger als Finanzreferent fungieren. Als weitere Vorstandsmitglieder stellt der Wirtschaftsbund kraft Funktion weiterhin WBNÖ Landesgruppen-Obmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WBNÖ Direktor Harald Servus. Der Wirtschaftsbund ist damit mit vier Mitgliedern im Landesparteivorstand vertreten.

„Kurt Hackl setzt sich seit vielen Jahren mit viel Engagement erfolgreich für die Unternehmerinnen und Unternehmen in unserem Land ein“, gratuliert WBNÖ Landesgruppen-Obmann Präsident Wolfgang Ecker zur Funktion als Landesparteiobfrau-Stellvertreter. „Ich wünsche ihm für die neue Periode alles Gute“. Erfreut zeigte sich Ecker auch über die Bestätigung von Landesrat Jochen Danninger als Finanzreferent:

„Mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger haben wir einen starken Verbündeten, wenn es um die Anliegen der Wirtschaft in Niederösterreich geht. Ich gratuliere ihm herzlich zur Wahl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Landesparteivorstand.“

Auch WBNÖ Direktor Harald Servus sieht im neu zusammengesetzten Landesparteivorstand ein starkes Mandat für die Wirtschaft: „Mit diesem Team werden wir den bisherigen Kurs weiter fortführen und auch in Zukunft die starke Stimme der Wirtschaft in der Landespartei sein,“ so Servus.

Rückfragen & Kontakt:

WIRTSCHAFTSBUND NIEDERÖSTERREICH

Mag. Simon Grillitsch

+43 664 823 84 90, grillitsch @ wbnoe.at, www.wbnoe.at