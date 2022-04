Kogler bei 44. Bundeskongress: „Grüne sind am richtigen Ort, um das Richtige zu tun“

Wien (OTS) - Im Rahmen des 44. Bundeskongresses der Grünen wurde Werner Kogler wieder zum Bundessprecher der Grünen gewählt. Mit beeindruckenden 96, 4 Prozent wurde er in seinem Amt bestätigt.

„In dieser entscheidenden Zeit mit so vielen Weichenstellungen sind die Grünen dort, wo sie hingehören: in Regierungsverantwortung. Am richtigen Ort, um das Richtige zu tun“, betonte Kogler in seiner Rede an die rund 290 Delegierten. „Bei mehreren Krisen und schwierigen Zeiten kann es keine einfachen Antworten geben und schon gar nicht solche von gestern. Wenn die Welt eine andere ist, muss auch die Politik eine andere werden. Und wenn das 'grüner' heißt, dann umso besser. Die Energiewende war einmal der Traum von wenigen, wurde dann zur Hoffnung von vielen und ist jetzt eine Notwendigkeit für uns alle“, erklärte Kogler in Anlehnung an Adenauer und: „Die Grüne Mission wird also zur Staatsräson.“ In diesem Sinne stand auch das Motto des Bundeskongresses unter dem Thema: „Energiewende Jetzt!“

Ebenfalls gewählt wurden neben eines Finanzreferenten und drei Rechnungsprüfer:innen fünf weitere Mitglieder des Bundesvorstandes: Meri Disoski, Eva Hammerer, Olga Voglauer, Stefan Kaineder und Georg Prack wurden mit großer Mehrheit in den Bundesvorstand gewählt. Zudem wurde Johannes Rauch einstimmig von den Delegierten des Bundeskongresses bestätigt.



