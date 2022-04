Tata Communications baut IZO™ Internet WAN für globale Unternehmen weiter aus

Singapur (ots/PRNewswire) - Neue Varianten mit höherer Cloud-Leistung und vereinfachtem One-Touch-Management

Tata Communications International Pte Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Communications Ltd, einem globalen Anbieter von digitalen Ökosystemen, kündigt heute verstärkte Varianten des IZO™ Internet WAN für globale Unternehmen an. Mit vorhersehbaren und zuverlässigen Netzwerkdiensten, die Zugang zu mehr als 150 Regionen bieten, bietet IZO™ Internet WAN hochwertige Internetdienste und konsistente Netzwerkerfahrungen über verschiedene Serviceoptionen, einschließlich Breitband-Internet. Es ermöglicht Unternehmen nun eine nahtlose Datenübertragung von Zweigstellen zu Rechenzentren, von Zweigstellen zu Clouds und über mehrere Clouds hinweg. Unternehmen sind in der Lage, ihre globalen und regionalen Netzwerke einfach und flexibel zu verwalten. Die neuen Varianten wurden für Unternehmen in Nordamerika, Europa, Großbritannien und Irland sowie im asiatisch-pazifischen Raum freigegeben.

Tata Communications IZO™ Internet WAN eignet sich für Unternehmen, die Cloud-Services in ihre bestehende IT- und Netzwerkarchitektur einführen, sowie für Unternehmen, die ihre globale Reichweite kostengünstig auf neue Märkte ausdehnen möchten. IZO™ Internet WAN eignet sich für alle Branchen wie Fertigung, IT, ITeS, Dienstleistungen, Einzelhandel, BFSI usw. Das 2014 eingeführte IZO™ Internet WAN ist das erste berechenbare und zuverlässige Internet der Welt.

„Wir haben unseren globalen Unternehmenskunden genau zugehört, und für sie ist eine garantierte Betriebszeit geschäftskritisch. Daher war es immer unser Ziel, hochverfügbares Qualitätsinternet zu liefern. Wir haben unsere globale Reichweite erweitert, Servicevarianten von Dedicated Internet Access bis hin zu Breitbanddiensten hinzugefügt, um den unterschiedlichen Geschäftsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, und die Einhaltung grenzüberschreitender gesetzlicher Vorschriften sichergestellt, so dass Unternehmen über ein berechenbares, zuverlässiges Internet für ihre Geschäfte verfügen können. Wir haben den Betrieb und die Verwaltung vereinfacht und das Erlebnis für unsere Kunden in allen Regionen verbessert", so Song Toh, Vice President, Global Network Services, Tata Communications.

„Tata Communications IZO™ Internet WAN hat es uns ermöglicht, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig die Effizienz und Effektivität unserer Mitarbeiter zu verbessern. Darüber hinaus verbessert die höhere Verfügbarkeit unsere Erfahrungen. In der heutigen Cloud-first-Welt, in der Unternehmen Arbeitslasten in Clouds, Marktangebote wie dediziertes Internet oder Breitband verlagern, wird das Fehlen einer garantierten Leistung, Betriebszeit und kurzen Wiederherstellung zu einem kritischen Hindernis für jedes Unternehmen. Tata Communications hat dazu beigetragen, diesen wichtigen Bedarf zu einem sehr günstigen Zeitpunkt für unser Unternehmen zu decken", so Øystein Eide, Vice President, Head of Cloud Infrastructure, DNV AS.

Gartner prognostiziert, dass die zunehmende Bereitstellung von geschäftskritischen Anwendungen in der Cloud dazu führen wird, dass 30% der Unternehmen weltweit bis 2023 erweiterte Internetdienste nutzen werden, während es im Jahr 2020 noch weniger als 1% waren.

„Die Unternehmen vertrauen den Internetverbindungen zunehmend vorrangigen Geschäftsverkehr an. Um diese Unternehmen zu unterstützen, muss das Internet für Unternehmen zuverlässig, vorhersehbar und nahtlos sein. Tata Communications IZO™ Internet WAN zielt darauf ab, eine gleichbleibend hohe Leistung zwischen Breitband-Internet-Endpunkten und Cloud-Diensten zu bieten, und zwar als weithin verfügbare und zuverlässige Service-Option", sagt Brian Washburn, Research Director, Service Provider Enterprise & Wholesale von Omdia.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Tata Communications IZO™ Internet WAN

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

