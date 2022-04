Bundesheer: Voller Einsatz am Staatsfeiertag

Etwa 2.800 Soldaten, Soldatinnen und Zivilbedienstete versehen am 1. Mai ihren Dienst im In- und Ausland

Wien (OTS) - Das Bundesheer befindet sich derzeit mit etwa 730 Personen in 14 Missionen im Auslandseinsatz. Dazu zählen vier größere Kontingente (Mali, Kosovo, Bosnien und Herzegowina und Libanon) sowie zehn weitere Kleinmissionen. Im Inland stehen aktuell etwa 1.600 Personen im Einsatz – der Großteil, etwa 1.200 Personen, ist im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze zur Personenkontrolle und zur Verhinderung unerlaubter Grenzübertritte nach Österreich.

„Ich wünsche allen einen schönen 1. Mai und bedanke mich am heutigen Staatsfeiertag insbesondere bei denjenigen, die auch an diesem Tag für unsere Republik und für unsere Sicherheit im Einsatz sind. Danke an alle Soldatinnen und Soldaten und Zivilbedienstete, sie alle leisten ausgezeichnete Arbeit. Im Bereich der Kasernen- und Liegenschaftsbewachung, der diensthabenden Systeme, der Sanitätsanstalten und nicht zuletzt bei der aktiven und passiven Luftraumüberwachung, Ihnen ein ganz besonderes Dankeschön“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Vor allem die Assistenzleistungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und dem Objektschutz in Wien fordern die Einsatzkräfte des Bundesheeres nun schon seit zwei Jahren. Ob bei der Kontaktnachverfolgung, der gesundheitsbehördlichen Einreisekontrolle oder auch zur Entlastung der Polizei bei der Bewachung kritischer Infrastruktur in Wien.

Von den 105 militärischen Liegenschaften in Österreich werden durch eigenes Personal bewacht bzw. überwacht. Das sind Wachen, Sicherheitsdienste und Bereitschaften.

Die restlichen 17 weniger sensiblen Liegenschaften werden technisch gesichert bzw. durch Fremdfirmen überwacht.

Zur Aufrechterhaltung des sogenannten „diensthabenden Systems“ (Zentralstelle, Direktionen und Militärkommanden) versehen an Sonn- und Feiertagen etwa 40 Personen ihren Dienst.





