„profil“-Umfrage: Schaden für ÖVP nach Vorarlberger Inseratenaffäre

42% sehen Belastung für ÖVP durch Vorgänge im Wirtschaftsbund

Wien (OTS) - Wie eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das aktuell erscheinende Nachrichtenmagazin „profil“ durchgeführte Umfrage zeigt, schaden die Inseratenaffäre um den Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbund und der steuerlich nicht korrekte Geldtransfer vom Wirtschaftsbund an die Vorarlberger Volkspartei auch der Bundes-ÖVP. Laut der Erhebung geben 42% der Befragten an, die Vorgänge in Vorarlberg würden ein schlechtes Licht auf die ÖVP-Bundespartei werfen. Nur 15% sind der Meinung, es handle sich allein um eine Angelegenheit der Vorarlberger Volkspartei. 43% geben an, von der Affäre nichts mitbekommen zu haben. (n = 800, maximale Schwankungsbreite +/- 3,5 %).

