1. Bezirk: Instandsetzung des gemischten Geh- und Radwegs in der Uraniastraße

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 2. Mai 2022, mit der definitiven Instandsetzung des gemischten Geh- und Radwegs nach Aufgrabungen von Einbautendienststellen in der Uraniastraße im 1. Bezirk. Die Bauarbeiten finden im Abschnitt zwischen Radetzkybrücke und Aspernbrücke statt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden in der Nacht jeweils von 20:00 bis 05:00 Uhr unter Freihaltung eines Fahrstreifens in Richtung Aspernbrücke statt. Der gemischte Geh- und Radweg ist von Radetzkybrücke bis Aspernbrücke gesperrt. Die Zufahrt zur Rampe der Wolfgang-Schmitz-Promenade bleibt aufrecht. Der rechte Fahrstreifen in der Uraniastraße in Fahrtrichtung Aspernbrücke steht für den Fuß- und Radverkehr als Ersatzgehsteig bzw. Radweg zur Verfügung.

Örtlichkeit der Baustelle: 1., Uraniastraße zwischen Radetzkybrücke und Aspernbrücke

Baubeginn: 02. Mai 2022

Geplantes Bauende: 12. Mai 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at