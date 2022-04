GRÜNE – TERMINE

Vom 2. bis 8. Mai 2022

Montag, 2. Mai

9 Uhr Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am außerordentlichen Energieminister:innenrat in Brüssel teil.

10 Uhr: Pressekonferenz mit Bundesminister Johannes Rauch und Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, zum Schuldenreport 2022. Ort: Schuldnerberatung Wien, Döblerhofstraße 9, 1. Stock, 1030 Wien.

Dienstag, 3. Mai

9:30 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Spatenstich des Agri-Photovoltaik Projekts „Sonnenfeld Bruck/Leitha“ teil. Ort: Sonnenfeld in Bruck an der Leitha.

Mittwoch, 4. Mai

18 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler besucht die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

19:30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt am Gedenken in der Gedenkstätte Gusen und um 20 Uhr an der Gedenkaktion #eachnamematters in Kooperation mit Ars Electronica teil. Ort: Georgestraße 7, 4222 Gusen.

Donnerstag, 5. Mai

10 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2022 teil. Ort: Ringturm Wiener Städtische Versicherungsverein, Schottenring 30, 1010 Wien.

11 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an der Gedenkveranstaltung „Gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ teil. Ort: Parlament, 1010 Wien.

18:30 Uhr: Justizministerin Alma Zadić diskutiert im Rahmen der Podiumsdiskussionsveranstaltung „Justiz spricht: Über Korruption, Machtmissbrauch und Gegenstrategien“ mit der Präsidentin der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte und Staatsanwältinnen Cornelia Koller, der Demokratieforscherin Tamara Ehs und dem Anti-Korruptionsexperten Michael Ikrath über Auswirkungen von Korruption auf unsere Gesellschaft und Demokratie. Ort: Bundesministerium für Justiz, Kleiner Festsaal, Museumsstraße 7, 1070 Wien. Akkreditierung unter: medienstelle.ressort@bmj.gv.at

Freitag, 6. Mai

10:00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler stellt gemeinsam mit Prof. Andreas Fath im Rahmen einer Pressekonferenz den „Aktionsplan Mikroplastik“ vor. Ort: Central Garden Donaukanal, Untere Donaustraße 41, 1020 Wien: Akkreditierung unter: samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at

10:30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt am Jubiläums-Festakt der Notschlafstelle VinziTel teil. Ort: Pfarrsaal St. Vinzenz, Vinzenzgasse 42, 8020 Graz.

13:30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an der Verleihung des CAF-Gütesiegels an die Lebenshilfe Leoben teil. Ort: Lorberaustraße 20, 8700 Leoben.

15 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler besucht die Betriebsstätte Voestalpine Metal Engineering. Ort: Pestalozzistraße 120, 8700 Leoben.

