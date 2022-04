„Goldene Note 2022“: Alfons Haider moderiert heuer gemeinsam mit Leona König

In der Starjury: Geigerin Lidia Baich und Ballettsolistin Rebecca Horner – am 21. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen zur Finalshow der „Goldenen Note 2022“ laufen auf Hochtouren: Diese geht am Samstag, dem 21. Mai 2022, im Rahmen einer glanzvollen TV-Gala um 20.15 Uhr in ORF 2 mit der Verleihung des jährlichen Klassik-Nachwuchspreises über die Bühne. Insgesamt neun der talentiertesten jungen Musikerinnen und Musiker des Landes wetteifern dann in drei Kategorien (Tasten, Streich- und Blasinstrumente), um die von Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), initiierte Auszeichnung. Zum zweiten Mal wird heuer ein Publikumspreis vergeben, für den noch bis Freitag, 13. Mai (11.00 Uhr), unter https://extra.ORF.at abgestimmt werden kann. Als Moderator führt diesmal Alfons Haider gemeinsam mit Leona König durch den Abend. Auch zwei der drei Jurymitglieder stehen bereits fest: Die Gewinnerentscheidung treffen in diesem Jahr Geigerin Lidia Baich und Rebecca Horner, Solotänzerin des Wiener Staatsballetts. Das dritte Mitglied der heurigen Starjury wird demnächst bekanntgegeben.

Leona König: „Im Vorjahr war es Thomas Gottschalk, heuer freue ich mich sehr, gemeinsam mit Alfons Haider durch das Finale der ‚Goldenen Note 2022‘ zu führen. Für unsere Jury konnten wir bisher mit Starviolinistin Lidia Baich und Rebecca Horner, Solotänzerin der Wiener Staatsoper, große Persönlichkeiten der Kulturwelt für die Show gewinnen. Es wird bestimmt aufregend, spannend und für alle Musikerinnen und Musiker bereichernd. Mit diesem hochkarätigen Team werden wir für einen außergewöhnlichen Abend sorgen!“

Alfons Haider: „Es ist heuer ein ganz besonderes Jahr für mich, den König von Siam in Mörbisch und die ‚Königin der goldenen Noten‘ im ORF an meiner Seite zu wissen. Die Ausnahmetalente unter den Klassikstars von Morgen am Beginn ihrer Karrieren mitentdecken zu dürfen, ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis, für das ich ausgesprochen dankbar bin.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Ich freue mich, dass Leona König und Alfons Haider heuer gemeinsam durch die glanzvolle Konzertgala führen und junge Nachwuchstalente bei ihrem ersten Auftritt auf der großen TV-Bühne begleiten und unterstützen.“

Die „Goldene Note“-Preisträger/innen der Instrumentenkategorien erhalten neben abschließenden Auftritten mit den Künstlerinnen und Künstlern der Starjury, ebenso wie alle anderen Finalistinnen und Finalisten, u. a. Masterclasses in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und anderen arrivierten Musikerinnen und Musikern. Diese altersgerechten Meisterkurse werden an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) abgehalten, gekrönt von einem Abschlusskonzert. Der/dem Publikumspreisträger/in winkt ein freies Studiensemester, zur Verfügung gestellt von der MUK. Zusätzlich erwarten die jungen Musikerinnen und Musiker diverse Auftritte sowie die Teilnahme an der ORF-Sendung „Stars & Talente by Leona König“.

Neue Ausgabe „Stars & Talente by Leona Köng” am 1. Mai

Ein Wiedersehen mit Leona König und einer von ihr unterstützten „Goldene Note“-Finalistin des Vorjahres gibt es bereits am Sonntag, dem 1. Mai, in einer neuen Ausgabe der TV-Reihe „Stars & Talente“ – um 18.00 Uhr in ORF 2. Darin trifft Violinist Yury Revich auf die hochbegabte 15-jährige Nachwuchspianistin Madeleine Hogg.

Die Tochter eines schottischen Schlagzeugers und einer Wiener Sängerin und Komponistin wurde 2006 in Irland geboren und besucht seit ihrem siebenten Lebensjahr die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit 2015 ist sie Schülerin der Hochbegabtenklasse der mdw. Mittlerweile hat sie zahlreiche Wettbewerbe gewonnen, neben dem Klavierspiel singt und performt sie auch an der Wiener Volksoper. Bei einem Spaziergang mit Leona König durch den Wiener Tiergarten Schönbrunn erzählt „Maddy“ über ihre Hobbies. So begeistert sich die 15-jährige für das Filmemachen und gewährt dem Sendungsteam einen Blick auf ihren Kurzfilm „Mermaids“.

Der erfolgreiche Stargeiger Yury Revich ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Mit seiner 2015 gestarteten Konzertreihe „Friday Nights with Yury Revich“ engagiert sich der Musiker im Rahmen einer interdisziplinären Non-Profit-Initiative zur Förderung und Vernetzung junger Künstler/innen auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 2021 ist er auch als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter für Kinder weltweit aktiv. So liegt seine Begeisterung für „Stars & Talente“ auf der Hand: Bei einem Treffen mit Leona König in einer Wiener Galerie erzählt Revich über seine eigene Kindheit, die Liebe zur Kunst und die von ihm kreierte „Eye-Jewellery“ sowie über seine vielfältigen Projekte. Dazu zählt auch die „Dreamland“-Gala – ein musikalisches Charity-Ereignis, das der Künstler bereits zum fünften Mal veranstaltete, heuer zugunsten des UNICEF-Österreich-Projekts „Kinder auf der Flucht“.

Yury Revich lud Madeleine Hogg ins Wiener Konzerthaus ein, um mit ihm und einem selbst komponierten Stück die Gala zu eröffnen. „Stars & Talente“ war sowohl bei den Vorbereitungen als auch beim großen Auftritt dabei.

Für Buch und Regie der aktuellen Staffel „Stars & Talente by Leona König“ – eine Produktion von Stars & Talente Media GmbH in Zusammenarbeit mit TV friends – zeichnet Christian Reichhold verantwortlich. Alle Folgen sind bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek verfügbar bzw. immer ab dem Tag nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at