SPÖ-Termine von 2. Mai bis 8. Mai 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. Mai 2022:

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch zwischen Tessa Szyszkowitz und Priyamvada Gopal zu „Insurgent Empire. How rebellious colonies changed British attitudes to empire“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/rwnbf8dx

DIENSTAG, 3. Mai 2022:

9.30 Uhr Pressekonferenz „Klimaschutz muss sozial gerecht sein!“ mit Julia Herr, Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ, Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, und

Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietervereinigung Österreichs. Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: http://facebook.com/sozialdemokratie/live (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (2. bis 5. Mai) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

MITTWOCH, 4. Mai 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Diskussion „Die Westbalkan-Diaspora: Verantwortung – Rolle – Zugehörigkeit“. Die Diskutant*innen sind Vedran Dzihić, Senior Researcher am oiip und Lektor an der Universität Wien, Ahmed Husagić, Mitbegründer der Bewegung „Snaga domovine/Bewegung Vereinter Kräfte“ in Bosnien und Herzegowina, Larissa Lojić, Europäische Jugenddelegierte; ÖH Universität Wien und Olivera Stajić, Journalistin bei „Der Standard“. Infos zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/2p94xkjt, Anmeldung unter hussajenoff @ renner-institut.at

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch zwischen Filmemacherin und Journalistin Elisabeth Scharang, Politikwissenschafterin und Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen NGO #aufstehn Maria Mayrhofer und Falter-Chefredakteur Florian Klenk über „Macht durch Korruption“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/rwnbf8dx

DONNERSTAG, 5. Mai 2022:

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Parteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner nehmen an der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus teil (Parlament, Hofburg).

19.30 SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek nehmen an der Veranstaltung "One Billion Rising Vienna" teil (Ballhausplatz, 1010 Wien).

FREITAG, 6. Mai 2022:

12.00 Uhr Konferenz der SPÖ-Delegation im Europaparlament und des SPÖ-Nationalratsklubs anlässlich des Europatags 2022 „Zeitenwende – Europa, quo vadis?“ – Grußworte von SPÖ-Bundesparteivorsitzender, SPÖ-Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner, Keynote von Botschafterin a. D. Dr.in Eva Nowotny. Im Anschluss Podiumsdiskussion mit u.a. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Vizepräsidentin des Europaparlaments Evelyn Regner, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Europasprecher und stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. Anmeldung für Pressevertreter*innen per Mail an jakob.flossmann @ ep.europa.eu (Großer Prunksaal Österreichisches Parlament, Stubenring 8-10, 1010 Wien).

18.30 SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Landesfrauenkonferenz Burgenland teil (Bauernmühle Mattersburg, Schubertstraße 53).

SAMSTAG, 7. Mai 2022:

15.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner bei der Landesfrauenkonferenz der SPÖ-Frauen Kärnten (Congress Center Wörthersee, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach).

