Value One Dachgleiche mal anders: Effizienz Hoch Vier: The KAY

Value One, Kallco Development und HAZET feiern direkt am Handelskai in Brigittenau Dachgleiche mit the KAY

Wien (OTS) - Das Dach ist drauf! "Länge mal Breite mal Höhe mal Freude", der Claim von Value One, könnte es nicht besser beschreiben: The KAY, direkt am Handelskai in Brigittenau gelegen, verkörpert nachhaltig innovative Konzepte in Energie, Mobilität, Betrieb und Technik und verbindet sie mit höchster Lebensqualität.

Qualitative Effizienz Hoch Vier, ist es, was das Wohn- und Gewerbeprojekt in der Engerthstraße 61-63 bei der Millenium City ausmacht.

"Nachhaltige und innovative Stadtentwicklung ist für die Zukunft unerlässlich und daher unterstreichen wir unsere Bemühungen Vorreiter in diesen Bereichen zu sein. Wir haben die jeweils unternehmenseigenen Expertisen und Stärken synergetisch wirken lassen, und eine Immobilie mit modernsten Klima- und Nutzungskonzepten entwickelt“, so Walter Hammertinger, geschäftsführender Gesellschafter von Value One Development.

Mit dem Projekt KAY entsteht eine Immobilie mit modernstem Klima- und Nutzungskonzept. Das innovative Kallco Patent SLIM BUILDING® macht KAY "schlank" und mehrfach nutzbar bei gleicher Kubatur. Die Fläche wird flexibler und optimaler gegenüber einer klassischen Massivbauweise genutzt. Das KLIMA LOOP® Patent von Kallco nutzt natürliche Erdwärme für Kühlung und Wärme und ist somit eine energieeffiziente Kombination.

"Der Rohbau ist fertig! Mit selten großer Freude ist dieser Meilenstein beim kooperativen und wahrlich herausragenden Projekt KAY erreicht und damit die Zeit, die Gleichenfeier als Fest für die Bauleute unbeschwert zu zelebrieren", so Ing. Stefan Eisinger-Sewald, Geschäftsführer von Kallco, Kay Developmentpartner.

"Nomen est Omen", die Stadt Wien gewinnt ein Stück mehr an Lebensqualität am Handelskai. The KAY, direkt am Handelskai, am Wiener Wasser gelegen, mit Grünflächen auf dem Dach, von den Freizeitmöglichkeiten ganz zu schweigen. Die Mitgestaltung des öffentlichen Vorplatzes macht den Bezirk Brigittenau noch lebenswerter.

Eine traditionelle und freudige Gleichenfeier mit Gleichenspruch und Gleichengeld für alle Bauleute wurde am 28. April mit allen Baubeteiligten und Kooperationspartner:innen begangen. Ein echter Grund zur Freude!

Projekt KAY

Das Projekt KAY in Wien Brigittenau, Engerthstraße 61-63, 1200 Wien, liegt am Maria-Restituta-Platz mit direkter Anbindung zur Millenium City, zur Donau sowie Donauinsel mit vielen Freizeitmöglichkeiten und Erholungsplätzen, viel Grünraum und Wasserflächen. Mit Ende Q4 2022 ist das Wohn- und Geschäftshaus fertiggestellt. Das Projekt wurde von ÖGNI mit dem Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet.

Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung von Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien.

Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und die Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die gesetzt werden. www.value-one.com

Value One

