5. Bezirk: Andreas Pittler liest Kurzgeschichten am 5.5.

Krimis „Hausmasters Voice“ und „Fette Beute“, Info: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Der in Margareten ansässige Bestseller-Autor Andreas Pittler, weithin bekannt als Schöpfer des „Inspektor Bronstein“, besucht am Donnerstag, 5. Mai, den Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) und trägt dort ab 19.00 Uhr spannende Kurzgeschichten vor. Pittler rezitiert die 2 Kriminal-Erzählungen „Fette Beute“ und „Hausmasters Voice“. Das ehrenamtlich agierende Vereinsteam ersucht die Zuhörerschaft um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. Zudem werden die Teilnehmer*innen um Spenden gebeten (Empfehlung: pro Person 5 Euro). Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Außerdem ist die literaturkundige „read!!ing room“-Mannschaft per E-Mail zu erreichen: schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Schriftsteller Andreas Pittler: www.andreaspittler.at

Autor Andreas P. Pittler (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Andreas_P._Pittler

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse