„Thema“ mit Prinz Charles im Exklusivinterview und Musk kauft Twitter

Am 2. Mai um 21.10 Uhr in ORF 2

„Thema" am Montag, dem 2. Mai 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Der größte Biobauer der Welt – Prinz Charles im Exklusivinterview

„Schon als Teenager in den 60er Jahren hat mir die Zerstörung der Natur zu denken gegeben. Ich war überzeugt, dass das nicht nachhaltig ist, genauso wie die Prinzipien in der Landwirtschaft“, sagt Prinz Charles in einem exklusiven Interview mit Karl und Martina Hohenlohe. Der Anlass: Die beiden Herausgeber des Restaurantführers Gault & Millau verleihen dem künftigen König von England in dessen Landsitz Highgrove House den „Gourmet des Jahres“. Und das in durchaus legerer Atmosphäre, sind doch Hohenlohe und der Prince of Wales weitschichtig verwandt. Seit Jahrzehnten setzt sich Prinz Charles für die Umwelt ein, berichten Eva Kordesch und Karl Hohenlohe.

Salzkammergut in der Ukraine – das vergessene Dorf Königsfeld

Mitten in den Karpaten der Westukraine liegt das Dorf Königsfeld. Die 1.500 Bewohnerinnen und Bewohner sind Nachfahren von Holzfällern aus dem Salzkammergut, die vor 250 Jahren dorthin ausgewandert sind. Einige sprechen noch immer Oberösterreichisch, so wie Magdalena Horbas. „Wir sind echte Österreicherinnen, fühlen uns aber auch Ukrainisch“, sagt die 62-Jährige, „der Krieg bricht uns das Herz“. Mittlerweile haben 800 Menschen aus dem Osten der Ukraine Zuflucht in Königsfeld gefunden. Christoph Bendas hat einen Hilfstransport der „Landlerhilfe Oberösterreich“ begleitet.

Musk kauft Twitter – wenn der reichste Mann der Welt im Netz das Sagen hat

„Wenn der Typ, der im Club randaliert, statt rausgeschmissen zu werden, einfach den Club kauft …“, twittert ZIB-2-Moderator Armin Wolf nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. 44 Milliarden Dollar hat der reichste Mann der Welt hingelegt und verspricht mehr Meinungsfreiheit auf der Social-Media-Plattform. Er selbst dürfte es mit der Meinungsfreiheit allerdings nicht so genau nehmen – das haben Kritiker seines Unternehmens „Telsa“ bereits zu spüren bekommen. Was sich jetzt tatsächlich auf Twitter ändern könnte und welche Bedeutung Social-Media-Plattformen für die Gesellschaft haben, beantworten Armin Wolf und die Netz-Expertin Ingrid Brodnig im „Thema“-Bericht von Eva Kordesch und Leon Hoffmann-Ostenhof.

„Gut, und selbst?“ – Volksbegehren zur psychischen Gesundheit Jugendlicher

Jeder zweite Jugendliche weist depressive Symptome auf und jeder sechste hat wiederholt Suizidgedanken. Um das zu ändern und Maßnahmen für die psychische Gesundheit junger Menschen zu erwirken, startet am 2. Mai das Mental Health Jugendvolksbegehren. Ein Gesicht der Bewegung ist Laura Schuh. Die 18-jährige Maturantin aus dem Waldviertel ist, wie so viele, durch die Pandemie in eine schwere Krise geschlittert – bis zum Suizidversuch. Jetzt will sie durch ihr öffentliches Engagement anderen Mut machen. Wie schwer „der Rucksack aus Zukunftsängsten wiegt“, weiß auch Ö3-Moderator Philipp Hansa. Sabina Riedl hat junge Menschen getroffen, die ein Tabu brechen wollen.

