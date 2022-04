TERMINAVISO 5.5. - Pressegespräch zum Abschluss der Konferenz zur Zukunft Europas

Die beteiligten Europaabgeordneten teilen ihre Erfahrungen und Erwartungen

Wien (OTS) - Gemeinsam mit EU-Bürger:innen und Vertreter:innen von Nationalstaaten, Kommission, Zivilgesellschaft und Regionen haben auch fünf österreichische EU-Abgeordnete an Ideen gearbeitet, die EU in die Zukunft zu führen. Am Europatag, dem 9. Mai, werden die Empfehlungen an die Präsident:innen der EU-Institutionen, Ursula Von der Leyen (Kommission), Emmanuel Macron (Französische Ratspräsidentschaft) und Roberta Metsola (Parlament) übergeben.



Der Erste Vizepräsident des EP Othmar Karas (ÖVP/EVP), Andreas Schieder (SPÖ/S&D), Roman Haider (FPÖ/ID), Monika Vana (Grüne/Greens) und Claudia Gamon (NEOS/Renew) werden schon vor dieser Veranstaltung in einer Online-Presserunde über ihre Erfahrungen mit der Konferenz und Erwartungen bezüglich der Zukunft Europas sprechen.



Wann: Donnerstag, 5. Mai 2022, 11 Uhr

Wo: Online via Konferenztool Zoom



Dazu laden wir Medienvertreter:innen ganz herzlich ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine baldige Anmeldung mit Angabe von Namen und Medium unter maren.haeussermann @ ep.europa.eu.





