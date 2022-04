HÖRENSWERT: „Cholesterin – der Feind in unserem Körper?“

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - Cholesterin ist nicht per se schlecht. Ein Zuviel fördert jedoch die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – immerhin die häufigste Todesursache in Europa. Ein zu hoher Cholesterinspiegel ist dementsprechend ein wichtiger Indikator für die Entwicklung einer Gefäßverkalkung, welche weitere Folgekrankheiten (wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) verursachen kann.

Aber was ist Cholesterin eigentlich? Welche Funktionen erfüllt es im Körper? Was steckt hinter dem „guten“ HDL und dem „bösen“ LDL? Wie kann man es messen? Und was verraten die Cholesterinwerte über Ihre Gesundheit? Das bespricht Moderatorin Denise Seifert in der vierzehnten Folge von HÖRENSWERT mit Mag. Andreas Berger, Inhaber der Ameisapotheke und Mitglied des Präsidiums der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK).

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen!

Mag. Andreas Berger spricht zum Thema außerdem im Rahmen eines kostenlosen Vortrages am 18. Mai 2022, 18:30 Uhr, bei der ÖGGK in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien.

Wir bitten um Anmeldung: 01/ 996 80 92 oder direkt über die Website der ÖGGK.

HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

Produktion: Georg Gfrerer/www.audio-funnel.com

Konzept und Grafik: accelent communications/www.accelent.at

Nähere Infos und Kontakt: gesellschaft @ oeggk.at bzw. www.oeggk.at/podcasts

