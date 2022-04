Termin-Aviso: Veranstaltung „Philanthropie braucht Ehrenamt“

Fachveranstaltung im Wiener Palais Coburg rund um das Thema Ehrenamt – Stiftungen profitieren von Erfahrungsaustausch und neuen Netzwerken

Wien (OTS) - Aktuelle Krisensituationen, wie jene in der Ukraine, zeigen erneut auf, was für einen wichtigen Stellenwert freiwilliges Engagement in unserer Gesellschaft einnimmt. Welche Rolle kann freiwilliges Engagement in der Stiftungsarbeit einnehmen und welche Wechselwirkungen entstehen dadurch?

Die Kooperationspartner Verband für gemeinnütziges Stiften und Jugend Eine Welt gemeinnützige Privatstiftung laden Medien-Vertreter*innen herzlich zur Veranstaltung „Philanthropie braucht Ehrenamt“ ein. Diese wird mit der Unterstützung der POK Pühringer Privatstiftung und des Palais Coburg umgesetzt.

Es kommen nicht nur Expert*innen aus dem Stiftungswesen bei der Beantwortung dieser Fragen zu Wort, auch ehemalige Freiwillige „Senior Experts“ berichten über ihre persönlichen Beweggründe und die Wirkung ihres ehrenamtlichen Engagements. Senior Experts sind Menschen mit Expertise und Berufserfahrung, die sich im Rahmen des Jugend eine Welt Entsendeprogramms ehrenamtlich in weltweiten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit engagieren.

Mit dabei sind unter anderem:

Jan Holze, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Karin Pühringer, POK Pühringer Privatstiftung

Reinhard Heiserer, Jugend Eine Welt gemeinnützige Privatstiftung

Katharina Turnauer, Verband für gemeinnütziges Stiften, KTP Privatstiftung

Franz Neunteufl, IGO Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen

Ruth Williams, Verband für gemeinnütziges Stiften

sowie Senior Experts



Datum: Mittwoch, 4. Mai 2022, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palais Coburg, Coburgbastei 4, 1010 Wien

Anmeldungen: www.gemeinnuetzig-stiften.at/kontakt/anmeldung-zu-veranstaltung

Live-Stream zur Veranstaltung: www.youtube.com/jugendeinewelt

Die Jugend Eine Welt gemeinnützige Privatstiftung bietet eine besonders nachhaltige Form der Unterstützung gemeinnütziger Projekte. Armut weltweit zu bekämpfen sowie benachteiligten Kindern und Jugendlichen Bildung und Ausbildung zu ermöglichen zählt zu den grundlegenden Zwecken der 2016 gegründeten Jugend Eine Welt Stiftung. Mehr unter: www.jugendeinewelt.at

Der Verband für gemeinnütziges Stiften ist die politisch unabhängige Interessensvertretung aller gemeinnützig aktiven Stiftungen in Österreich. Aktuell zählt der Verband rund 120 Mitglieder. Diese setzen sich in den Bereichen Bildung und Soziales, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Umwelt und darüber hinaus ein. Mehr unter: www.gemeinnuetzig-stiften.at

