Bundesgymnasium Dornbirn lief für Ukraine

Mit einem Stundenlauf wurden insgesamt mehr als 54.000 Euro gesammelt, die Hälfte davon für die ORF-Aktion NACHBAR IN NOT

Wien (OTS) - Der Elternverein des Bundesgymnasiums Dornbirn organisierte zusammen mit den Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie der Schülervertretung einen Stundenlauf an ihrer Schule, um den Menschen aus der Ukraine ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig Gutes zu tun.

Direkte Hilfe sportlich erzielt

Am 8. April waren insgesamt 358 Läuferinnen und Läufer am Start. Jede und jeder Teilnehmende suchte sich im Vorfeld einen Sponsor und mit jedem gelaufenen Durchgang füllte sich der Spendentopf. Für die Strecke von ca. 1,1 Kilometern zwischen dem Bundesgymnasium Dornbirn und der „inatura“ legten die Schülerinnen und Schüler in einer Stunde an die 2.300 Runden zurück, insgesamt 2.581 Kilometer. Der Lauf ermöglichte eine Spendensumme von über 54.000 Euro, die jeweils zur Hälfte an die ORF-Aktion NACHBAR IN NOT und an die Caritas Vorarlberg gehen. Mit NACHBAR IN NOT wird den kriegsleidenden Menschen direkt in der Ukraine geholfen, die Caritas Vorarlberg unterstützt mit dem Geld die Kriegsflüchtenden in Vorarlberg.

Spendenübergabe im ORF Vorarlberg

Die Scheckübergabe fand am 28. April beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn statt. Schülerinnen und Schüler, Vertreter des Elternvereins sowie der Direktor des Bundesgymnasiums Dornbirn, Markus Germann, freuten sich, an ORF-Landesdirektor Markus Klement und Caritas-Direktor Walter Schmolly je einen Scheck über 27.108,20 Euro für die Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine überreichen zu können. Beide Direktoren zeigten sich tief beeindruckt und bedankten sich für das großartige Engagement der Schülerinnen und Schüler.

