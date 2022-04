SPÖ-Leichtfried kritisiert Versagen der Regierung angesichts von Rekordinflation und Rekordgewinnen der Ölkonzerne

Wien (OTS/SK) - Die Statistik Austria hat heute ihre Schnellschätzung für die Inflation im April vorgelegt, die mit 7,2 Prozent auf einen neuerlichen Rekordwert gestiegen ist. Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried erneuert seine Kritik an der Bundesregierung. „Die Regierung lässt die Menschen im Stich, die wissen nicht mehr, wie sie Miete, Strom und Lebensmittel zahlen sollen, während sich die Energie- und Immobilienkonzerne Rekordgewinne machen“, sagt Leichtfried. „Die Regierung erhöht mitten in der Teuerungskrise die Mieten um 6 Prozent, das dürfte wirklich einzigartig in Europa sein“, so der stv. SPÖ-Klubvorsitzende. „Das Versagen der Regierung angesichts der Rekordinflation ist rekordverdächtig.“ ****

Die SPÖ hat schon im September des Vorjahres auf die Teuerungswelle hingewiesen und spricht sich für die sofortige Rücknahme der Mieterhöhung aus, eine Steuerreform aus mit 1.000 Euro Entlastung pro Arbeitnehmer*in, eine befristete Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, eine Preisobergrenze für Treibstoffe, einen Preisdeckel für Strom und Gas für Haushalte mit geringen Einkommen, finanziert durch die Abschöpfung der Windfall-Profite der Energiekonzerne. (Schluss) wf/ls

