„Bürgeranwalt“ über Kritik an Pflegegeld-Einstufung

Kritik an Pflegegeld-Einstufung

Besonders viele Beschwerden in der Volksanwaltschaft drehen sich um das Thema Pflegegeld: um angeblich zu niedrige, falsche Einstufungen wegen mangelhafter Gutachten. Anhand des Falles einer dementen Frau aus dem Mühlviertel diskutiert Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz das Thema mit Mag. Bernd Pokorny, dem Chef der Rechtsabteilung der Pensionsversicherungsanstalt.

Nachgefragt: Kann ein Mann mit Trisomie 21 doch Pensionszeiten nachkaufen?

Andreas S. wurde mit Trisomie 21 geboren und hat die Pflichtschule sowie eine vierjährige Anlehre absolviert. Seit rund 15 Jahren ist der Mann durchgehend berufstätig. Nun wollten seine Eltern für ihn vorsorgen und für die Zeit seiner Ausbildung Pensionszeiten nachkaufen. Geht nicht – so die PVA –, die vierjährige Anlehre werde nicht als Ersatzzeit anerkannt. Nach der Berichterstattung in der Sendung „Bürgeranwalt“ ist Bewegung in die Sache gekommen.

Kaufoption bei geförderten Wohnungen: Welche Kaufpreise wurden zugesagt?

Nach einem Bericht im Februar über Probleme beim Mietkauf geförderter Wohnungen in Wien mehren sich bei „Bürgeranwalt“ Beschwerden über ähnliche Fälle in anderen Bundesländern. In Graz etwa sei auch vielen Mieterinnen und Mietern vor zehn Jahren zugesichert worden, dass sie ihre gemieteten Wohnungen zu einem günstigen Preis kaufen können. Jetzt sollen diese Wohnungen aber Zigtausende Euro mehr kosten als ihnen einst in Aussicht gestellt worden sei. Der Geschäftsführer des gemeinnützigen Wohnbauträgers widerspricht. Es habe nie verbindliche Preiszusagen gegeben.

