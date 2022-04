Toto: Doppeljackpot beim Dreizehner und beim Zwölfer

Es geht um 15.000 Euro bzw. um 8.000 Euro

Wien (OTS) - Die beiden Jackpots bei Toto wurden nun jeweils zu Doppeljackpots. Es gab auch in der Runde 17A weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer. Im Topf für den Dreizehner werden in der bevorstehenden Runde am Wochenende rund 15.000 Euro liegen, der Zwölfer-Topf wird mit etwa 8.000 Euro gefüllt sein.

Auch in der Torwette werden die Jackpots im ersten Rang und im zweiten Rang fortgeschrieben, es hat also weder fünf noch vier richtig getippte Ergebnisse gegeben.

Annahmeschluss für die Runde 17B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 9.965,42 - 15.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.381,32 1 Elfer zu EUR 571,40 20 Zehner zu je EUR 57,10 858 5er Bonus zu je EUR 0,50

Der richtige Tipp: 1 1 2 1 1 / X 1 X X 1 1 X 2 2 X X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 32.259,84 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 708,77 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 224,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.822,10

Torwette-Resultate: +:+ 2:0 1:2 1:0 +:2

