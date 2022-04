AVISO: 30.4.22, 20:00, Oper, Fackelzug- Demonstration “Dem Krieg keinen Frieden!”

Fackelzug unter dem Motto “ Dem Krieg keinen Frieden!” startet um 20:00 vor der Oper.

Wien (OTS) - Am Samstag um 20:00 vor der Oper findet die Fackelzug-Demonstration der Sozialistischen Jugend Wien unter dem Titel “Dem Krieg keinen Frieden!” statt.

“ Nicht nur in der Ukraine, an mehreren Orten der Erde herrscht Krieg. Menschen müssen vor Krieg und Hunger flüchten, während Großmächte und Rüstungskonzerne gewissenlos Milliardenschwere Profite daraus ziehen. Wir können nicht schweigen und zusehen, wenn tausende Zivilist*innen um ihr Leben, ihre Familien und ihre Heimat fürchten müssen. Deswegen setzen wir gemeinsam am 30.4. ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden! ” sagt Rihab Toumi, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.



Wo & Wann?

Treffpunkt ist um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper, der Fackelzug endet beim Rathausplatz mit einem kostenlosen Konzert von Kreiml & Samurai.





