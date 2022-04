Wohnortwechsel leicht gemacht: Internetanschluss zu gleichen Konditionen mitnehmen

Wien (OTS) - „Ab 1. Mai gilt: Wechselt man seinen Wohnort innerhalb Österreichs, kann man seinen Anschluss, wenn dieser einen Internetzugang beinhaltet, zu den bestehenden Vertragskonditionen mitnehmen, sofern man das möchte“, informiert Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, über eine neue gesetzliche Nutzerschutzbestimmung, die in Kürze in Kraft tritt. Das gilt allerdings nur für Verträge, die ab dem 1. November 2021 abgeschlossen wurden.



Der österreichische Gesetzgeber unterstützt mit dieser Bestimmung das steigende Bedürfnis nach Flexibilität. „Ob erforderlich durch den Beruf, die Ausbildung oder private Umstände - Wohnortwechsel können geplant oder unerwartet anstehen. Die neue gesetzliche Bestimmung sieht vor, dass bei Wechsel des Standorts der bestehende Vertrag vom Anbieter nicht geändert werden darf. Ist am neuen Standort die Herstellung eines neuen Anschlusses erforderlich, sind die Kosten mit jenen einer normalen Herstellung gedeckelt", informiert Steinmaurer und führt weiter aus, „wenn alle Stricke reißen und der Anbieter am neuen Standort den Vertrag nicht erfüllen bzw. den Anschluss nicht herstellen kann, besteht sogar ein Kündigungsrecht. Es gilt dann eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zum darauffolgenden Monatsletzten.“



Hat man bei Vertragsabschluss ein preisgestütztes Endgerät erhalten, das man behalten möchte, kann der Anbieter unter Umständen eine Abschlagszahlung verlangen. „Wir empfehlen, sich im Falle eines Ortswechsels rechtzeitig mit seinem Anbieter in Verbindung zu setzen und offene Fragen vorab zu klären. Dann bleiben unerwartete Überraschungen aus“, sagt Steinmaurer abschließend.



Über die RTR

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs im Rundfunk-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Roland Neustädter) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.





