Wiener Stadtwerke: Kontinuität und Wandel bei Chefposten

Maderbacher und Nebel als GF der Wiener Netze verlängert – Music neuer GF bei Hauscomfort, Siefert neu bei Riddle&Code Energy Solutions, Grabmaier bleibt GF der GWSG

Wien (OTS) - Die Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke hat einige wichtige Personalentscheidungen getroffen. Bei den Wiener Netzen werden die Verträge der Geschäftsführer Thomas Maderbacher (59) und Hermann Nebel (54) mit Mitte September bzw. Dezember um fünf Jahre verlängert. Bei der Wien Energie-Tochter Hauscomfort rückt Alen Music (43) mit Mai in die Geschäftsführung auf. Kai Siefert (39) wiederum ist seit Anfang April Geschäftsführer der Riddle & Code Energy Solutions GmbH, einer Beteiligung von Wien Energie. Harald Grabmaier (60) bleibt Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft der Wiener Stadtwerke GmbH (GWSG).

Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt: „ Ausgewiesene Experten mit jahrelanger Erfahrung in ihrem Bereich sind die Basis für unser sehr ambitioniertes Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral und noch lebenswerter als heute zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir die besten Köpfe für diese Aufgaben gefunden haben. “

Wiener Netze: Thomas Maderbacher und Hermann Nebel verlängert

Nach der HTL-Matura (Elektrotechnik) absolvierte Maderbacher ein Studium der Elektrischen Energietechnik an der TU Wien. Der 1962 in Wien geborene Techniker ist seit 2017 in der Geschäftsführung der Wiener Netze. Sein Berufsweg führte Maderbacher durch verschiedene Stationen im Großkundenvertrieb bei der Wienstrom GmbH, zur Hauptabteilungsleitung für Zählerwesen und allgemeine Services bei Wien Energie Stromnetz GmbH und schließlich zur Hauptabteilungsleitung bei den Wiener Netzen. Mit 15. September 2022 wird sein Vertrag als Geschäftsführer um weitere fünf Jahre verlängert.

Mit 1. Dezember 2022 geht Hermann Nebel in seine dritte Periode als Geschäftsführer von Österreichs größtem Verteilernetzbetreiber, den Wiener Netzen. Der studierte Betriebswirt gehört dem Unternehmen seit 1996 in unterschiedlichen Funktionen an und war schon während des Studiums in der Energiebranche tätig. Vor seiner Kür zum Geschäftsführer war Nebel Prokurist und zuständiger Hauptabteilungsleiter für Finanzen, Logistik und IT bei Wien Energie Gasnetz.

Alen Music in Geschäftsführung der Hauscomfort

Der 43-Jährige Facilitymanager Alen Music übernimmt mit 1. Mai 2022 die Geschäftsführung des Facilitycomfort-Tochterunternehmens Hauscomfort. Zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer, Roland Schuch, will Music den Infrastruktur-Serviceanbieter auf Wachstumskurs halten. Der Vater zweier Töchter blickt auf eine langjährige Karriere in der Hauscomfort zurück, wo er seit 2012 in verschiedenen Führungspositionen tätig ist.

Kai Siefert an Spitze der R&C Energy Solutions

Anfang April übernahm Kai Siefert die Geschäftsführung des Blockchain Start-Ups R&C Energy Solutions GmbH, ein Joint Venture von Wien Energie mit dem Blockchain Scale-up Riddle&Code GmbH. In seiner neuen Rolle möchte sich Siefert neben der Weiterentwicklung der „MyPower“-Plattform vor allem der Internationalisierung des Unternehmens widmen. In seiner Position als IT-Stratege bei Wien Energie konzentrierte sich seine Arbeit in den vergangenen Jahren auf die Entwicklung Blockchain-basierter, digitaler Dienstleistungen und technischer Lösungen für erneuerbare, verteilte Energiequellen.

Harald Grabmaier bleibt Geschäftsführer der GWSG

Seit 2018 steht der Jurist Harald Grabmaier an der Spitze der Stadtwerke-Tochter GWSG. Mit Jänner 2023 verlängert sich sein Vertrag um weitere fünf Jahre. Grabmaier war von 1983 bis Ende 2017 in verschiedenen Funktionen bei den Wiener Linien tätig.

