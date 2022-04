Grüne Wien/Otero García, Huemer zu Neuerungen der Wiener Badesaison: Beschattung, Fast Lanes und Gratiseintritt sind längst überfällig

Wien (OTS) - Die Grünen Wien nehmen die heute angekündigten Neuerungen bei den Wiener Bädern zum Anlass, um ihren Forderungen beim Zugang zu den Wiener Sommerbädern Nachdruck zu verleihen. „Hitzewellen stellen eine große gesundheitliche Belastung dar. Am schwersten trifft es die Schwächsten in unserer Gesellschaft: Säuglinge, Kinder, Schwangere, Ältere, chronisch Kranke, Wohnungslose, weniger mobile Menschen und Menschen mit Behinderungen. In den Sommermonaten suchen tausende Wiener:innen auf der Suche nach Abkühlung die Anlagen der Wiener Bäder auf. Nicht selten muss auf Hitzehotspots in der prallen Sonne, gewartet werden. Für diese Personen ist das Warten in der prallen Sonne eine Zumutung“, bemängelt Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen.

Daher fordern die Grünen Wien drei einfache Maßnahmen zur Entlastung der Menschen vor der Hitze: „Überall dort, wo es Warteschlangen im Freien gibt, muss für Beschattung gesorgt werden. Das kann beispielsweise mittels Sonnensegel geschehen“, fordert Huem Otero García, Umweltsprecherin der Grünen Wien. „Außerdem fordern wir Fast Lanes für besonders betroffene Personen. Das sind Schwangere, Badegäste mit Säuglingen oder Kleinkindern, Ältere, chronisch Kranke mit Herz- oder Atemwegserkrankungen und mobilitätseingeschränkte Personen. und Fast Lanes sind eine unkomplizierte Lösung, die mit keinerlei Kosten verbunden ist“.

Die Grünen Wien fordern auch einen Gratis-Eintritt für die Wiener Bäder für Jugendliche und besonders gefährdete Gruppen. „Der Zugang zur sommerlichen Abkühlung darf nicht vom der Dicke des Geldbörsels der Wiener:innen abhängig sein“ so die beiden Gemeinderätinnen.

