Disoski/Grüne zu 25 Jahre Gewaltschutzgesetz: 81 Prozent mehr Frauenbudget und größtes Gewaltschutzpaket gegen häusliche Gewalt

Bundesfrauenvorsitzende der Grünen für Basisfinanzierung der Gewaltschutzeinrichtungen und Gleichstellungsmaßnahmen zur Gewaltprävention

Wien (OTS) - „Das Gewaltschutzgesetz Österreichs ist ein Meilenstein im Opferschutz und in der Gewaltprävention“, betont Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen. Vor 25 Jahren trat am 1. Mai das erste Gewaltschutzgesetz Österreichs in Kraft. Es ermöglicht der Polizei, Wegweisungen und Betretungsverbote gegen Gefährder auszusprechen und gefährdeten Frauen einstweilige Verfügungen zu stellen. Darüber hinaus wurden bundesweit Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen geschaffen, die Gewaltopfern Hilfe und Unterstützung anbieten.

„Doch gerade ihre Forderungen nach einer besseren Finanzierung wurden jahrelang ignoriert“, sagt Disoski und weiter: „Mit Regierungsbeteiligung der Grünen haben wir das endlich geändert: Drei Mal in Folge haben wir das Frauenbudget um insgesamt 81 Prozent auf mittlerweile 18,4 Millionen Euro erhöht. Mit einem Gewaltschutzpaket in Höhe von 24,6 Millionen Euro haben wir zusätzlich die Mittel für Gewaltschutz und -prävention in anderen Ressorts aufgebessert.“

Ein höheres Budget für Prävention, Gewalt- und Opferschutz gab es somit auch im Justizministerium, dem Gesundheits- und Sozialministerium und dem Innenministerium. „Neben dem Ausbau der juristischen und psychosozialen Prozessbegleitung und dem Gesetzespaket gegen Hass im Netz durch Justizministerin Zadić, wurde auch die Stärkung der präventiven Bubenarbeit und die Kampagne gegen Männergewalt von Ex-Sozialminister Mückstein umgesetzt“, führt Disoski aus. „Im nächsten Schritt setzen wir uns für eine langfristige Basisfinanzierung der Gewaltschutz- und Opferschutzeinrichtungen sowie der Frauen- und Mädchenberatungsstellen ein“, hält die Frauensprecherin fest.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at