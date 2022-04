AVISO: Joboffensive 50plus notwendiger denn je

Wien (OTS) - Die Joboffensive 50plus, ein Programm von waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds und AMS Wien, fördert Unternehmen sowie NGOs und NPOs, die Langzeitarbeitslose über 50-jährige Wiener*innen einstellen. Diese Förderung ist angesichts der aktuellen Arbeitsmarktdaten jetzt und auch in Zukunft notwendig.

Anlässlich einer Jobmesse im Wiener Rathaus werden Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Petra Draxl, Geschäftsführerin des AMS Wien und Fritz Meißl, Geschäftsführer des waff, über die Joboffensive 50plus und die Situation von älteren Wiener*innen am Arbeitsmarkt berichten





Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 2.5. 2022, 10 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Nordbuffet neben dem Festsaal





Im Anschluss an die Pressekonferenz findet ein Medienrundgang durch die am selben Tag im Festsaal des Rathauses stattfindende Jobmesse statt.

Journalist*innen werden um Anmeldung unter johann.baumgartner @ waff.at gebeten.

Beim Betreten der öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten des Rathauses – als Amtsgebäude der Stadt Wien – ist eine FFP2-Maske zu tragen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt zum Mediengespräch nur mit Presseausweis möglich.

