Kashouh und Malykh singen am 2.5. im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Der Tenor Carl Kashouh und die Sopranistin Tanya Malykh gastieren am Montag, 2. Mai, im Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) und bringen dort ausgewählte Werke der Klassik zu Gehör. Yu Chen begleitet die 2 Sänger auf dem Klavier. Das erbauliche Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Organisiert wird der klangvolle Abend mit dem Titel „In Concert“ seitens der Vereinigung „CLUB 13 - Hietzinger Forum für Kultur, Politik und Wirtschaft“. Die Zuhörerschaft hat die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Der Bezirk unterstützt dieses Kultur-Angebot. Die Besucher*innen werden um Spenden ersucht, die für vertriebene Kinder aus der Ukraine bestimmt sind. Der „CLUB 13“ ist per E-Mail erreichbar: information@club13.eu. Oftmals finden Kultur-Veranstaltungen im Amtshaus Hietzing statt. Auskünfte dazu erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing unter der Rufnummer 4000/13 115 und per E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

CLUB 13 – Hietzinger Forum für Kultur, Politik und Wirtschaft: www.club13.eu/

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

