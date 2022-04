AVISO – DO, 5.5., 10 Uhr – PK Caritas: Aktuelle Forderungen und Ausbildungen für ein Pflegesystem mit Zukunft

Die Pflegekrise spitzt sich zu. Wie kann die Ausbildung für Pflege- und Sozialbetreuungsberufe attraktiviert werden?

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat die Pflegekrise abermals verschärft. Personal fehlt, pflegende Angehörige sind erschöpft, die Einsamkeit in der Bevölkerung nimmt zu. Die Caritas bildet schon jetzt an 13 Standorten in ganz Österreich Sozialbetreuer:innen für ein Pflegesystem mit Zukunft aus. Die Möglichkeiten in Ausbildung und Job sind vielfältig. Doch es braucht mehr: Caritas Präsident Michael Landau fordert von der Politik Anreize.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Caritas Präsident Michael Landau

Direktor Ernst Sandriesser, Caritas Kärnten

Thomas Körbler, Absolvent einer Caritas Schule für Sozialbetreuungsberufe und Leiter des Wohnhauses "Markus" für Menschen mit Behinderung der Caritas Kärnten

Schüler:in einer Caritas Schule für Sozialbetreuungsberufe (angefragt)



Termin:

Donnerstag, 5. Mai 2022, 10:00 Uhr

Ort:

Caritas Schule für Sozialbetreuungsberufe,

Ankerbrotfabrik, Absberggasse 27, Obj.8, 1100 Wien

Die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen mit den Teilnehmenden bzw. mit Schülerinnen und Schülern der Caritas-Schule in der Ankerbrotfabrik ist gegeben.



Medienvertreter:innen werden gebeten eine FFP2-Maske zu tragen.

Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ist eine Akkreditierung unter presse @ caritas-austria.at unbedingt erforderlich.

