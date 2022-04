ÖAMTC: Kurzparkzonenerweiterung rund um Wien

Ab 2. Mai ziehen nördliche Gemeinden nach

Wien (OTS) - Seit dem Start des flächendeckenden Parkpickerls in Wien führen laut ÖAMTC immer mehr Umlandgemeinden Kurzparkzonen ein. Südlich und östlich der Stadt in den Gemeinden Perchtoldsdorf und Schwechat (inkl. der Katastralgemeinden Rannersdorf, Mannswörth und Kledering) wurden bereits vor der flächendeckenden Einführung am 1. März Maßnahmen ausgerufen. Ab 2. Mai 2022 zieht nun auch der Norden und Westen mit Gerasdorf, Langenzersdorf und Purkersdorf nach.

„Die Parkregeln und -situation wird in den Ballungszentren stetig komplexer. Die Städte bewirtschaften die Stellflächen für den Individualverkehr unterschiedlich. Es ist schwierig, den Überblick zu wahren, wo Parkgebühren zu entrichten sind“, so Gilles Dittrich aus den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Mit unseren smarten Services ÖAMTC-App und ÖAMTC-Routenplaner wollen wir Abhilfe und Transparenz schaffen, wo sich Kurzpark- oder Anrainerzonen, Parkgaragen, -plätze und Park&Ride-Anlagen befinden. Und der ÖAMTC-Alltagsbegleiter bietet noch vieles mehr.“

